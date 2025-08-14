Este jueves, el Jockey Club se enciende con el regreso de Mora

El show forma parte de su nueva gira mundial “Lo Mismo de la Otra Vez” y llega en el marco promocional de su más reciente álbum “Lo Mismo de Siempre”, trabajo que en menos de una semana de su lanzamiento ha superado los 92 millones de reproducciones en plataformas digitales.

También ha logrado posicionar ocho de sus canciones en el Spotify Global Top 200, con un debut de 21 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. Este impresionante arranque lo colocó como el segundo lanzamiento más alto de un artista latino en lo que va del año y lo llevó a alcanzar el puesto número 10 en la lista Spotify Top Artists Global.

La velada de este jueves promete ser “una experiencia única para el público paraguayo”, según anunció la empresa organizadora G5Pro.

Las puertas del recinto abrirán a las 18:00 para recibir a los asistentes, y el ambiente comenzará a calentar a las 20:15 con la presentación del cantante paraguayo Joaquinoloco, encargado de encender la energía previa a la salida de Mora, quien subirá al escenario a las 22:00.

El espectáculo contará con una producción de gran envergadura, tecnología de última generación y una escenografía completamente renovada, pensada para dar vida a un repertorio que combinará las canciones de su nuevo disco con algunos de sus éxitos más emblemáticos.

Mora no es ajeno al público paraguayo, ya que en 2023 tuvo su paso por festivales como Asunciónico y Birra al Parque, pero esta vez regresa con un show propio que promete superar todas las expectativas.

Su trayectoria está marcada por colaboraciones con figuras de la talla de Bad Bunny, Jhayco y Sech, y por un estilo que fusiona letras profundas con ritmos innovadores, conquistando escenarios en América Latina, España y Estados Unidos.

Las entradas para el concierto siguen disponibles en todos los puntos de venta de Ticketea, con precios desde G. 200.000. El show es apto para todo público y los menores de hasta 8 años cumplidos podrán ingresar gratuitamente acompañados de un adulto responsable con entrada.