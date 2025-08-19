Anuel AA regresa a Paraguay en septiembre con “Real Hasta la Muerte 2″

El artista puertorriqueño Anuel AA volverá a reencontrarse con el público paraguayo el próximo 26 de septiembre. El concierto, enmarcado en la gira “Real Hasta La Muerte 2 Tour” será en el Jockey Club Paraguayo.

Lea más: Friggi: “Yo soy yo” o el viaje hacia una identidad sin máscaras

Según indicó la producción, a cargo de Garzia Group y Well Group, el espectáculo será de mucha intensidad y con una puesta en escena de nivel mundial.

Anuel AA llegará con todos los éxitos que lo consagraron como uno de los artistas más influyentes del género urbano, además de las canciones que forman parte de su nuevo y esperado álbum, que da nombre a la gira, y cuya fecha de lanzamiento aún no fue revelada.

La gira comenzó el pasado 8 de agosto y tiene previsto recorrer varias ciudades de Estados Unidos, antes llegar a Paraguay. También se estará presentando en Buenos Aires, Argentina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¿Dónde se consiguen y cuánto cuestan las entradas?

Las entradas ya están a la venta en todoticketparaguay.com, en linke-arte.com, además de los locales de Hipermercado El Pueblo (Lambaré y Acceso Sur)y los locales de Maxicambios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los precios y sectores en la fase de Hot Tickets son:

Plateas: G. 180.000

Campo: G. 190.000

VIP: G. 360.000

Preferencia: G. 320.000

Mesas Hype: G. 220.000

Lounge: G. 690.000

También hay mesas disponibles que se pueden adquirir al (0994) 445-050.