Anuel AA regresa a Paraguay en septiembre con “Real Hasta la Muerte 2″

Anuel AA, uno de los artistas más destacados del trap y el reggaetón, regresará a Paraguay en el mes de septiembre con su gira “Real Hasta la Muerte 2 Tour”. Las entradas ya están disponibles a partir de hoy.

19 de agosto de 2025 - 09:32
El artista puertorriqueño Anuel AA se presentará en Paraguay con su nueva gira "Real Hasta la Muerte 2".
El artista puertorriqueño Anuel AA se presentará en Paraguay con su nueva gira "Real Hasta la Muerte 2".GENTILEZA

El artista puertorriqueño Anuel AA volverá a reencontrarse con el público paraguayo el próximo 26 de septiembre. El concierto, enmarcado en la gira “Real Hasta La Muerte 2 Tour” será en el Jockey Club Paraguayo.

Según indicó la producción, a cargo de Garzia Group y Well Group, el espectáculo será de mucha intensidad y con una puesta en escena de nivel mundial.

Anuel AA llegará con todos los éxitos que lo consagraron como uno de los artistas más influyentes del género urbano, además de las canciones que forman parte de su nuevo y esperado álbum, que da nombre a la gira, y cuya fecha de lanzamiento aún no fue revelada.

La gira comenzó el pasado 8 de agosto y tiene previsto recorrer varias ciudades de Estados Unidos, antes llegar a Paraguay. También se estará presentando en Buenos Aires, Argentina.

¿Dónde se consiguen y cuánto cuestan las entradas?

Las entradas ya están a la venta en todoticketparaguay.com, en linke-arte.com, además de los locales de Hipermercado El Pueblo (Lambaré y Acceso Sur)y los locales de Maxicambios.

Los precios y sectores en la fase de Hot Tickets son:

  • Plateas: G. 180.000
  • Campo: G. 190.000
  • VIP: G. 360.000
  • Preferencia: G. 320.000
  • Mesas Hype: G. 220.000
  • Lounge: G. 690.000

También hay mesas disponibles que se pueden adquirir al (0994) 445-050.

