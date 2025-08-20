Vídeo: Charly García recibió el doctor honoris causa de la UBA como símbolo de arte y rebeldía

La distinción fue impulsada por el Departamento de Artes y la Cátedra de Música Popular, y aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA. Durante la ceremonia, Ricardo Maneti, decano de la Facultad, destacó que el reconocimiento no solo responde a la calidad interpretativa de García, sino también a la trascendencia política y musical de sus canciones en distintos momentos de la historia argentina.

Lisa Di Cione, catedrática de Estudios de Música Popular, subrayó el papel del músico como creador de un patrimonio intangible que la universidad debe proteger y legitimar. Además, enfatizó el valor incalculable de su contribución a la música y la cultura nacional.

El impacto de Charly García en la cultura argentina

Calificado como una de las figuras centrales de la música popular argentina y latinoamericana, Carlos Alberto García Moreno (Buenos Aires, 23 de octubre de 1951) ha dejado una huella indeleble como músico, cantautor, compositor y productor discográfico. Reconocido junto a Luis Alberto Spinetta como el “Padre del rock argentino”, ha destacado por la complejidad de su obra y su versatilidad en géneros como folk rock, rock progresivo, rock sinfónico, avant garde, new wave, pop rock, pop barroco y synth pop.

Durante los años 80, la consolidación del rock argentino tuvo como referentes a Charly García, la banda Soda Stereo y Miguel Mateos, quienes lograron proyección artística más allá de las fronteras nacionales. Las letras de García, muchas veces transgresoras y críticas, ganaron relevancia durante la dictadura cívico-militar (1976-1983), reafirmando su posición como voz de una generación.

Trayectoria y desafíos personales

La vida personal de Charly García ha estado marcada por episodios difíciles. En 2015 sufrió un accidente que le provocó la fractura de cadera, requiriendo una larga recuperación. Posteriormente, en febrero de 2022, una quemadura por un incidente doméstico agravó su condición de salud. La suma de estos problemas, junto con otras afecciones, lo mantienen actualmente en una silla de ruedas.