Diego Sánchez Haase dirige Cavalleria Rusticana en un festival de ópera en Italia

Este sábado 23 de agosto, a las 22:00, el maestro Diego Sánchez Haase subirá al podio de la Arena dello Stretto, en Reggio Calabria, Italia, para dirigir la ópera Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni. La función abrirá la serie “Ópera in Arena 2025” del Cilea Lyric and Classic Festival, uno de los encuentros líricos más esperados del calendario cultural italiano.

Lea más: Paz Encina y Juanjo Pereira llevan el cine paraguayo al Festival de Cine de San Sebastián

Sánchez Haase estará al frente de la Orquesta del Teatro Cilea y del Coro Lírico Francesco Cilea, acompañado de un destacado elenco de cantantes italianos. La puesta se desarrollará en un escenario singular: un anfiteatro de estilo griego, con capacidad para dos mil espectadores, ubicado a orillas del mar, en el estrecho de Mesina y con vista directa a Sicilia, el mismo lugar en el que transcurre la historia de la ópera.

“Para mí es un gran honor y un enorme privilegio haber recibido la invitación para dirigir en Italia esta producción de una de las óperas más populares de la historia. Me siento muy afortunado, más aún en este año en el que celebro mis 35 años de actividad como director orquestal”, expresó el maestro guaireño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, destacó que 2025 lo encuentra en un momento de intensa actividad, con compromisos sinfónicos en Paraguay y el exterior, la dirección de grandes obras como La Pasión según San Juan de Bach y El Mesías de Haendel, giras como pianista en Alemania, estrenos de sus composiciones, la publicación de un nuevo libro y su participación en el Festival Mundial del Arpa de Asunción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ópera de Mascagni, estrenada en Roma en 1890, marcó el inicio del verismo, una corriente que llevó al escenario historias y personajes de la vida cotidiana, alejándose de las temáticas mitológicas o aristocráticas. Cavalleria Rusticana retrata la intensidad de las pasiones humanas en un pueblo siciliano en la mañana de Pascua, con un drama atravesado por los celos, la traición y un duelo fatal. Su éxito fue inmediato: se cuenta que Mascagni, hasta entonces un desconocido, debió salir sesenta veces a recibir la ovación del público romano, una de las más largas en la historia de la ópera.

La participación de Sánchez Haase en este festival internacional se suma a una carrera que, en su aniversario número 35, sigue cosechando reconocimientos y llevando el nombre del Paraguay a escenarios de gran prestigio.