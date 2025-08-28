Maxi Medina ofrece “Guaranias, como nunca las escuchaste” en el Teatro Municipal

“Estamos muy entusiasmados porque van a ver una puesta muy linda con la guarania”, expresó el cantante Maxi Medina, en relación al concierto que ofrecerá este viernes a las 20:00 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile).

El artista presentará canciones de su álbum “Herencia”, que incluye composiciones propias y también clásicos de la música paraguaya. En escena estarán además el Ensamble Mainumby, una banda de músicos junto a Sergio Cuquejo, e invitados como Benja Álvarez y Katherine Brítez.

Igualmente serán parte de esta velada Karina Cabrera, Vicky Alfonso y Milagros Medina, jóvenes talentos que están dándose a conocer en la escena local.

“Más allá de eso estará también la experiencia inmersiva de meterse en la historia de cada una de las canciones del concierto. Nosotros buscamos tratar de llegar a ese momento de cómo antes se vivía la guarania”, indicó Medina.

“Mi madre siempre cuenta que a ella le llevaban las serenatas con ‘Mis noches sin ti’, por ejemplo. Entonces, queremos hacer reminiscencia a toda esa época de que la gente disfrutaba de la guarania y más ahora con un sonido un poco diferente, un poco más actual”, agregó.

No obstante, Medina señala que la intención es no perder la esencia de este género. “Vamos a hacer este recorrido”, indicó el artista, que en su álbum incluyó temas como “Mi dicha lejana”, “Soy de la Chacarita” y “Tardes asuncenas”.

En este concierto presentará además sus propias composiciones que son parte del álbum como “Mi país”, “Fuego en la piel” y “Eres tu”. “Va a ser la primera vez que las cantamos en vivo. Estoy muy entusiasmado, muy contento, mucha gente se está copando con el concierto”, acotó.

Para Maxi Medina, la guarania permite conectar con las emociones y disfrutar de un momento de tranquilidad. “En este tiempo en que se vive a la galopa bajamos al tiempo aletargado de la guarania para hacerle un mimo al corazón y bajar un poco las revoluciones”, expresó.

El artista, que desde hace muchos años se dedica al canto especialmente desde la docencia, sostuvo que para él es muy importante realizar esta presentación. “Hacer este concierto y hacer que la gente cante conmigo es realmente maravilloso”, acotó.

Comentó además que tuvo muy buenos comentarios tras el lanzamiento de su álbum, en especial por la canción “Mi país”, que despertó la añoranza en muchos compatriotas.

“Me siento muy afortunado de poder tener esa conexión con la gente. Con toda la gente que de verdad valora la música paraguaya y que no se pone solamente la Albirroja cuando juega la selección. El ser apasionado de nuestro país yo creo que nos va a llevar a muchísimos lugares”, remarcó.

Detalló además la experiencia que hoy está teniendo con sus hijas, que están cantando y apreciando la guarania, así como él lo hizo a través de sus padres.

“Disfrutamos muchísimo esa conexión de la música paraguaya y es lo más lindo. Por eso, la ‘Herencia’”, concluyó.

Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketea con precios desde G. 120.000 o en promoción 2 por G. 180.000. También al teléfono (0982) 929-294.