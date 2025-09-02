Ricardo Montaner rescata su primer álbum grabado en vivo

Doce canciones conforman el álbum “Vivo: Vélez 2007 Vol. 1″, que fue presentado recientemente por el cantante Ricardo Montaner, bajo su sello discográfico Montaner Legacy. El material ya se encuentra disponible en las plataformas digitales e incluye grandes éxitos del artista como “Bésame” y “Vamos Pa’ La Conga”.

“Me he tomado un tiempo, que para muchos fue largo, para recuperar tesoros escondidos. Este es uno de ellos: un concierto lleno de magia, de verdad, de emociones reales. Lo grabamos sin saber qué íbamos a hacer con él... y hoy, por fin, lo comparto con ustedes”, expresó el artista al presentar este álbum grabado en Buenos Aires, hace casi dos décadas.

En este concierto, Montaner estuvo acompañado por la legendaria artista argentina Mercedes Sosa, así como por sus hijos Héctor Montaner y Mau y Ricky.

Ricardo Montaner afirmó que este álbum fue mezclado y masterizado con la tecnología avanzada de 2025. “Suena increíble, suena actuar. Pero, por sobre todo, suena a verdad”, añadió el artista.

