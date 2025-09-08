La OSCA llegará al barrio Las Mercedes con su ciclo “Sinfonía divertida”

Desde hace más de 25 años, la OSCA lleva adelante el ciclo Cultura en los Barrios, una propuesta que busca acercar la música sinfónica a diferentes comunidades de Asunción, creando espacios de encuentro donde conviven generaciones y estilos musicales. Esta nueva edición se desarrollará en el barrio Las Mercedes y promete una velada marcada por la emoción, la cercanía y el humor.

En esta ocasión, se presentarán como solistas José Cabrera (clarinete), Marcos Lucena (arpa) y Hugo Valenzuela (canto), quienes darán vida a un repertorio diverso que transita entre lo clásico, lo popular y lo paraguayo.

El programa incluye la Obertura de “El rapto en el serrallo” de Wolfgang A. Mozart, el Concierto para clarinete de Artie Shaw, y piezas como Mburicaó de José A. Flores, Sport Polka de Josef Strauss, Libertango de Astor Piazzolla, Te sigo esperando de Florentín Giménez, Polka 63 de Marcos Lucena, Mis noches sin ti de Demetrio Ortiz, Mokõi Guyra’i de Quemil Yambay y Mimby pu de Emilio Bigi.

El ciclo, organizado por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, la Sociedad Filarmónica de Asunción, y presentado por la Fundación Itaú y Petrobras, ha logrado consolidarse como una tradición cultural en la ciudad. Gracias a la colaboración con comisiones vecinales, clubes sociales y parroquias, los conciertos logran convocar a un público numeroso y variado, ofreciendo un espacio abierto a la comunidad.

Más allá de la música, “Sinfonía divertida” es también una plataforma que permite a artistas de distintos géneros compartir escenario con la orquesta, aportando frescura y creatividad. Con un repertorio pensado para toda la familia, la OSCA invita a disfrutar de una noche donde la música se vive como un puente entre la tradición y la alegría compartida en el barrio.