Paraguay celebra el Día de la Polca: tradición, legado e identidad nacional

Cada 15 de septiembre, Paraguay conmemora el Día de la Polca Paraguaya, en homenaje a Emiliano R. Fernández y Luis Alberto del Paraná. Esta fecha celebra el género musical que es símbolo de identidad nacional y que sigue vigente a través de festivales, homenajes y nuevas generaciones de intérpretes.

Por ABC Color
15 de septiembre de 2025 - 09:09
Jeruti Silva y Nico Gaona conforman la Pareja Nacional de la Polca Paraguay, tras consagrarse en la pasada edición del Festival del Takuare'e.
Jeruti Silva y Nico Gaona, consagrados en la última edición del Festival del Takuare'ê, fueron elegidos como la Pareja Nacional de la Polca Paraguaya. Esta ilustración celebra el Día de la Polca, resaltando el talento y la pasión que mantienen viva esta tradición.takuaree.org

Cada 15 de septiembre, Paraguay celebra el Día de la Polca Paraguaya, fecha elegida para rendir homenaje al poeta y músico Emiliano R. Fernández y al cantante Luis Alberto del Paraná, quienes fallecieron en esta misma jornada, en 1949 y 1974 respectivamente.

La conmemoración fue instituida por la Ley N.º 4366, sancionada por el Congreso Nacional y promulgada el 1 de julio de 2011, que declara de interés cultural esta celebración y reconoce a la polca paraguaya como uno de los géneros musicales más representativos del país.

El proceso legislativo se inició en el Senado el 3 de marzo de 2011 y culminó con la aprobación en Diputados el 14 de junio del mismo año, siendo finalmente publicada el 5 de julio de 2011.

Más que un simple género musical, la polca paraguaya es un emblema de identidad nacional: sus melodías y letras transmiten el sentir popular y preservan las raíces y costumbres del país.

Con esta fecha, se busca garantizar su vigencia, fomentar actividades culturales y promover el reconocimiento de sus máximos exponentes, asegurando que las nuevas generaciones continúen valorando y celebrando esta tradición profundamente arraigada en la sociedad paraguaya.

