Paraguay celebra el Día de la Polca: tradición, legado e identidad nacional

Cada 15 de septiembre, Paraguay celebra el Día de la Polca Paraguaya, fecha elegida para rendir homenaje al poeta y músico Emiliano R. Fernández y al cantante Luis Alberto del Paraná, quienes fallecieron en esta misma jornada, en 1949 y 1974 respectivamente.

La conmemoración fue instituida por la Ley N.º 4366, sancionada por el Congreso Nacional y promulgada el 1 de julio de 2011, que declara de interés cultural esta celebración y reconoce a la polca paraguaya como uno de los géneros musicales más representativos del país.

El proceso legislativo se inició en el Senado el 3 de marzo de 2011 y culminó con la aprobación en Diputados el 14 de junio del mismo año, siendo finalmente publicada el 5 de julio de 2011.

Más que un simple género musical, la polca paraguaya es un emblema de identidad nacional: sus melodías y letras transmiten el sentir popular y preservan las raíces y costumbres del país.

Con esta fecha, se busca garantizar su vigencia, fomentar actividades culturales y promover el reconocimiento de sus máximos exponentes, asegurando que las nuevas generaciones continúen valorando y celebrando esta tradición profundamente arraigada en la sociedad paraguaya.