Festival Mundial del Arpa sigue hoy en el Teatro Municipal con charlas y conciertos

En la Sala Baudilio Alió del Teatro Municipal de Asunción (Pdte. Franco y Chile), desde las 14:00 se llevará a cabo la clase magistral de la arpista francesa Isabelle Moretti y, de 16:00 a 17:00, será el turno del arpista colombiano Yofre Brito.

Lea más: El arpa como puente de culturas en la apertura de la 18ª edición del Festival Mundial del Arpa

Desde las 20:00, se llevará a cabo la tercera jornada de conciertos del festival con la participación del arpista paraguayo Víctor Espínola, quien reside en Estados Unidos, y fue uno de los seleccionados en la convocatoria para proyectos musicales.

También estará Martín Portillo More, quien a sus 19 años inyecta sangre joven al repertorio tradicional del arpa paraguaya.

El colombiano Yofre Brito llegará al festival con su arpa llanera, con un espectáculo innovador y acompañado por un conjunto típico.

El cierre estará a cargo de José López y su grupo carapegüeño, con el arpa de Antonio Rolón. El acceso a las actividades será libre y gratuito.