Festival Mundial del Arpa se despedirá con polcas, música de animé y más

En esta última jornada, el Festival Mundial del Arpa en el Paraguay rendirá un homenaje a la gestora cultural Marlene Sosa Lugo, una de sus fundadoras.

La programación de hoy unirá en el escenario al maestro Papi Galán con la Orquesta Indígena del Brasil, dirigida por el maestro Eduardo Martinelli.

También estará la joven agrupación Jeheká, integrada por el arpista Gabriel Sasanuma; y César D’apollo y su grupo Gente Porã, presentando polca y chamamé.

Desde Japón llegó el Grupo Sonrisa conformado por los arpistas Enrique Carrera y Arisa Matsuki, la violinista Shiori Abe, y el baterista Yoshiya Kanno.

Los mismos ofrecerán temas de Paraguay y Japón, así como el tema del animé Demon Slayer, según anticiparon.

También estarán los arpistas paraguayos Martín Garcete, que residió por muchos años en Francia; y Elías Balbuena junto a los Ídolos de Piribebuy presentando un cierre con “polka a lo yma”.