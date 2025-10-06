Fábio Martino y la OSIC emprenderán la “Maratón Beethoven”

Los conciertos se realizarán los días martes 7 y jueves 9 de octubre, a las 20:00, en el Auditorio de la Orquesta Sinfónica Nacional y en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane de Asunción, respectivamente.

Bajo la dirección del maestro Diego Sánchez Haase, la OSIC ofrecerá un programa que recorre la totalidad de los conciertos beethovenianos para piano y orquesta, con la participación especial del pianista brasileño Fábio Martino como solista invitado.

La cita del martes 7 de octubre incluirá los Conciertos N.º 1, N.º 3 y N.º 4, mientras que el jueves 9 se presentarán los Conciertos N.º 2 y N.º 5, completando así un ciclo sin precedentes en la historia musical paraguaya.

El pianista Fábio Martino, reconocido por su destacada trayectoria internacional en escenarios de Europa, Estados Unidos y Asia, se ha consolidado como uno de los intérpretes más sobresalientes de su generación.

Su repertorio, que abarca desde el clasicismo vienés hasta obras contemporáneas, se distingue por una aproximación rigurosa, expresiva y profundamente musical. Su participación en esta “Maratón Beethoven” reafirma la proyección cultural del Instituto Guimarães Rosa y su compromiso con la difusión del talento brasileño en el exterior.

Esta iniciativa marca un nuevo capítulo en la colaboración artística entre Brasil y Paraguay, fortaleciendo los lazos culturales y promoviendo el acceso del público a la obra de uno de los más grandes compositores de todos los tiempos.

La propuesta no solo enriquece la vida musical de Asunción, sino que también invita a redescubrir la fuerza y el humanismo del genio de Bonn a través de una interpretación integral que conjuga virtuosismo, emoción y excelencia orquestal.

Las funciones tendrán lugar el martes 7 de octubre, a las 20:00, en el Auditorio de la Orquesta Sinfónica Nacional (Tte. Ayala Velázquez c/ Capitán Brizuela), y el jueves 9 de octubre, a las 20:00, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Presidente Franco esquina Chile y Alberdi).