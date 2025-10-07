La guarania y otros sonidos de América Latina resonarán en Pittsburg con el Trío Latinoamericano

El Trío Latinoamericano ofrecerá un concierto en la Universidad Estatal de Pittsburg, Estados Unidos, donde presentará un repertorio que abarca la riqueza y diversidad musical del continente. La cita será este miércoles 8 de octubre a las 19:30 en la McCray Hall, como parte del Festival de Música Hispánica.