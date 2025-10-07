La guarania y otros sonidos de América Latina resonarán en Pittsburg con el Trío Latinoamericano

La Universidad Estatal de Pittsburg será escenario de una velada especial el próximo miércoles 8 de octubre a las 19:30, cuando el Trío Latinoamericano se presente en la McCray Hall con un programa que invita a recorrer las sonoridades de distintos países de América Latina.
El grupo, integrado por Gabriel Graziani (oboe), Hilaria Ferrari (fagot) y Blanca Gatti (piano), ofrecerá interpretaciones de obras representativas de Paraguay, Argentina, México, Brasil y otras naciones, destacando la diversidad rítmica y melódica que caracteriza a la región.
El concierto se enmarca dentro del Festival de Música Hispánica, una iniciativa organizada por la universidad que busca difundir las expresiones artísticas de habla hispana y promover el diálogo cultural entre América Latina y Estados Unidos. En esta edición, el festival rinde especial homenaje a la guarania, género musical paraguayo recientemente reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Con arreglos originales y un enfoque interpretativo que combina la formación académica con la esencia popular, el Trío Latinoamericano reafirma su compromiso con la proyección internacional del arte latinoamericano, llevando sus sonidos a públicos de distintas latitudes y consolidándose como un referente de la música de cámara del continente.