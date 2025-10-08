De Beethoven a la raíz afroparaguaya

En el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”, la Orquesta de Cámara Municipal de Asunción (OCMA) ofrecerá su sexto concierto de temporada junto al Coro Cantores y la Orquesta Académica del Centro Evangélico Mennonita de Teología Asunción (CEMTA). Será a las 20:00, con acceso libre y gratuito.

Bajo la dirección de los maestros Heinz Fast y Allison Pauls, la velada contará con la participación de destacados solistas como Lisanne Fehr Schroeder (piano), Joel Fabian Lee (violín), Rosa Selva Ocampo López (mezzosoprano), Giovanni Emanuel Grance Segovia (tenor) y David Alejandro Ferreira Casco (tenor).

El repertorio recorrerá obras de Beethoven, Mendelssohn, Buxtehude, Mozart y Christopher Tin, en un diálogo entre lo sacro, lo sinfónico y lo contemporáneo.

Organizado por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, la Sociedad Filarmónica de Asunción y el Teatro Municipal, el concierto cuenta con el apoyo de la Fundación Itaú y Petrobras, reafirmando el compromiso con la difusión de la música académica en la ciudad.

En el Centro Cultural de España Juan de Salazar, Emilia Olazar ofrecerá Raíz Viva: cantos y memorias del alma afroparaguaya, un espectáculo que celebra la identidad y la herencia afrodescendiente del país. Comenzará a las 20:00, con entrada gratuita.

Enmarcado en las actividades por el Día de la Cultura Afroparaguaya, Raíz Viva propone un recorrido emocional y sonoro por la naturaleza, la memoria, el espíritu y la comunidad. Olazar estará acompañada por reconocidos músicos: Paula Rodríguez en bajo eléctrico, Víctor Álvarez en teclados, José Burguez y Javier Cedeño Kotaroo en percusiones, y José Cabrera en clarinete.

Ambas propuestas, distintas en forma pero unidas por la búsqueda de expresión y pertenencia, ponen de manifiesto la riqueza cultural que define a Asunción. Desde los acordes de Beethoven hasta los cantos que evocan la raíz africana, la ciudad vivirá una noche en la que la música será, más que un lenguaje, un espacio común donde confluyen la memoria, la fe y la emoción.