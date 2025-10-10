Un puente musical entre Paraguay y Asturias a través del arpa

El evento, que marca el inicio de una nueva etapa para la difusión del arpa en el norte de España, contará con la participación de Anabel Acosta, Diego Vera, Miguel Ángel Ramírez y la propia Sanabria por Paraguay; Sofía Mereles por Argentina; la soprano paraguaya Jessica Bogado; y el grupo ovetense Lorena Lawns, representante de la escena emergente local.

Lea más: Diversidad en escena: musicales, drama histórico y Shakespeare reinventado

El festival busca celebrar la diversidad y el intercambio cultural a través del arpa y la voz, en un contexto que une simbólicamente a Paraguay y Asturias, dos regiones reconocidas por la Unesco por su Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: la Guarania paraguaya y la Cultura Sidrera Asturiana.

“Para mí, como paraguaya y arpista, es un honor abrir este camino en Asturias y mostrar al mundo la riqueza de nuestras raíces unidas por el sonido del arpa”, expresó Noelia Sanabria, quien asume la dirección artística del encuentro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La organización del festival está a cargo del Consulado Honorario de la República del Paraguay en Asturias, junto con Noe Sanabria y Elo Villar, con el auspicio de la Sociedad Civil Oviedo 21 y el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo, el Gobierno del Paraguay y la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más información y novedades sobre el programa completo del festival pueden encontrarse en las redes sociales oficiales del Festival Internacional de Arpa.