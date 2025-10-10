Diversidad en escena: musicales, drama histórico y Shakespeare reinventado

La Fundación Gabriela Duarte y el TIA – Taller Integral de Actuación presentan Mudanza Interior: El Musical, una propuesta que marca el cierre del Taller de Técnicas de Teatro Musical.

Con música en vivo y una mirada sensible, la obra explora el proceso emocional y físico de soltar el pasado para abrir espacio a lo nuevo. Lo que comienza como una simple mudanza se convierte en un viaje de introspección y transformación, donde cada caja guarda una historia, un recuerdo o un sentimiento que necesita ser liberado.

El elenco está integrado por Adriana Noguera, Larissa Torres, Christian Riquelme, Kiara Riveros Da Silva, Bianca Guerrero, Fabrizio García, Jazmín Martínez, Rodrigo Gamarra, Ezequiel Aveiro, Mae Peralta, Fredy Aponte, Martina Sosa, Coke Ruiz y Leandro Espínola.

Dirigen Jimena Ramírez y Coke Ruiz, con libreto original de Ramírez y composición musical de Sebastián Pérez y la propia directora. La música en vivo cuenta con dirección de Sebastián Pérez y un ensamble de once músicos y coristas.

Las funciones serán el 10 de octubre a las 20:00 y el 11 de octubre a las 19:00 y 21:00, en el Galpón Pasaje Molas. Las entradas tienen un costo de G. 70.000 y pueden reservarse al (0991) 762 081.

P. Candies

Camaleón Teatro vuelve a la carga con P. Candies, una delirante sátira sobre la sociedad de consumo, versión en inglés de la obra C. Caramelos de Alexander López.

Esta comedia filosófica, donde conviven lo vulgar y lo rebuscado, despliega un humor ácido para retratar los excesos de una sociedad atrapada en el deseo de poseer.

Las funciones serán el viernes 10 y sábado 11 de octubre, a las 20:00, en El Granel (Juan de Salazar entre Artigas y San José).

Eligio Ayala. La muerte del pensador de Rodin

Arkhé en Escena regresa con historia y drama en Eligio Ayala. La muerte del pensador de Rodin, dirigida por Walter Mers y basada en la investigación del historiador Fabián Chamorro.

La obra reconstruye los últimos días del expresidente Eligio Ayala, figura clave del Paraguay de los años 20 y 30, cuya muerte en 1930 sigue rodeada de misterio. Inspirada en el manuscrito del comisario Luis Escobar, el texto revela un entramado de pasiones, celos y poder que desemboca en tragedia.

El elenco está conformado por Alan Jara, Chapi Leiva, Noemí Florentín, Nathaly Peláez, Natalia Silva, Camilo Sánchez, Sol Bordón y Pablo Rodríguez.

Las funciones se realizarán los viernes, sábados y domingos de octubre (10, 11, 12; 17, 18, 19; 24, 25 y 26), siempre a las 20:30, en el Arlequín Teatro (Antequera entre República de Colombia y Teniente Fariña).

Las entradas anticipadas cuestan G. 80.000 guaraníes, con promoción de dos por G. 150.000, y G. 100.000 en puerta.

Lux in Macbeth

Inspirada en el clásico de Shakespeare, Lux in Macbeth ofrece una versión contemporánea que combina poesía, cuerpo y atmósfera para retratar la ambición y la caída del poder.

Dirigida por Fidel Rojas y producida por el proyecto escénico Ícaro, la obra transforma el texto original en una experiencia sensorial donde la luz y las sombras se entrelazan en un ritual escénico.

El elenco incluye a Jeanine Llanes, Derlis Troche, Ana Ayala, David Vázquez, Marcela Lamas, Romy López, Cynthia Dávalos, Osmar Toñanez, Erika Torres, Adrián Molinas, Sol Mazacotte, Agustina Thompson, Athos Insfrán, Aura López, Susana Morales, María Echeverrí, Gonzalo Correa, Víctor Duarte y Alexandra Storm.

Las funciones serán el 11 y 12 de octubre a las 20:30, en la Sala García Lorca de la Manzana de la Rivera (Ayolas y Paraguayo Independiente). Las entradas cuestan G. 50.000 anticipadas y 70.000 en boletería; reservas al (0971) 779 017.