AMP organiza concierto a beneficio del Prof. Ramón Silva

Buscando apoyar al Prof. Ramón Silva, quien se encuentra atravesando una compleja situación de salud, la AMP realizará este jueves un concierto solidario en su local, ubicado en 15 de agosto 1365. Será a partir de las 20:00 en el salón auditorio “Carlos Lara Bareiro”.

Este espectáculo contará con las actuaciones de Ricardo Flecha, Óscar Fadlala, Guido Cheaib, Elsa Cheaib, Rosalía González, Silvio Turró, Vicky Díaz y Francisco “Nonon” Pavón.

Las entradas tienen un costo de G. 100.000 y se pueden adquirir anticipadamente al teléfono +595 986 267-640.

El Prof. Ramón Silva es uno de los principales promotores y difusores de la lengua guaraní, a través de diversos programas de televisión y radio. Cuenta con varios poemarios publicados, así como un libro sobre las plantas medicinales y otras cuestiones vinculadas al folclore guaraní.

