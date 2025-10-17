“Las emociones suenan” en la 98.5 FM, que hoy presentará su nueva programación

Música

Esta mañana se realizará la presentación de la programación y las figuras de la 98.5 FM, la frecuencia radial donde las emociones suenan. La emisora estará centrada en la música romántica en español, con un guiño especial para los nostálgicos.

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 01:00
Bajo el ala del grupo ABC, la 98.5 FM presentará esta mañana a las 10:00 su nueva propuesta en el Shopping Mariscal. Del acto de lanzamiento participarán las nuevas figuras, así como los responsables de la programación musical y la dirección de la emisora, además de invitados especiales.

Con el lema “Donde las emociones suenan”, la radio buscará brindar al público la mejor música romántica del mundo, con una programación centrada en las canciones en español de décadas pasadas y también algunos nuevos lanzamientos.

Voces emblemáticas serán parte de la emisora, que desde este lunes 20 de octubre acompañará a la audiencia con una programación de lunes a viernes, así como propuestas especiales para los sábados y domingos.

Según anticiparon, la emisora también marcará presencia en conciertos de importantes artistas internacionales y, además, dará espacio a los artistas locales. Igualmente promete mucha interacción con la audiencia.

Canciones para conectar con las emociones y recuerdos serán parte de la programación de la 98.5 FM.
Se trata de una propuesta especial para los nostálgicos y también para aquellos que quieran acompañar su día a día con canciones que invitan a conectar con las emociones y recuerdos.

Para saber más acerca de lo que ofrecerá la 98.5 FM te invitamos a seguir las redes sociales de @abcdigital, así como la web www.abc.com.py, además de sintonizar la emisora en tu dial o escucharla a través de la web.