“Las emociones suenan” en la 98.5 FM, que hoy presentará su nueva programación

Bajo el ala del grupo ABC, la 98.5 FM presentará esta mañana a las 10:00 su nueva propuesta en el Shopping Mariscal. Del acto de lanzamiento participarán las nuevas figuras, así como los responsables de la programación musical y la dirección de la emisora, además de invitados especiales.

Lea más: Sin Bandera regresará a Paraguay en 2026 para un show en el SND Arena

Con el lema “Donde las emociones suenan”, la radio buscará brindar al público la mejor música romántica del mundo, con una programación centrada en las canciones en español de décadas pasadas y también algunos nuevos lanzamientos.

Voces emblemáticas serán parte de la emisora, que desde este lunes 20 de octubre acompañará a la audiencia con una programación de lunes a viernes, así como propuestas especiales para los sábados y domingos.

Según anticiparon, la emisora también marcará presencia en conciertos de importantes artistas internacionales y, además, dará espacio a los artistas locales. Igualmente promete mucha interacción con la audiencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se trata de una propuesta especial para los nostálgicos y también para aquellos que quieran acompañar su día a día con canciones que invitan a conectar con las emociones y recuerdos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para saber más acerca de lo que ofrecerá la 98.5 FM te invitamos a seguir las redes sociales de @abcdigital, así como la web www.abc.com.py, además de sintonizar la emisora en tu dial o escucharla a través de la web.