Falleció el Doc Ayala, un músico que desde Ypacaraí inspiró a las nuevas generaciones

“Lamentamos informar que nuestro maestro Doc Ayala se convirtió en luz eterna”, señala la publicación realizada por sus allegados en la cuenta de Instagram @doc.ayala. También señala que el velatorio se realizará desde las 18:00 en la Casa de Anel de Ypacaraí.
Lea más: Los Auténticos Decadentes en Asunción: una oda al espíritu joven y a la amistad
Si bien se graduó como médico, el Doc Ayala desarrolló durante 50 años una carrera como músico y cantante fuera del circuito comercial. Lanzó su primer material discográfico a los 63 años de edad y se destacó por fusionar polcas y guaranias con ritmos como el jazz y la bossa nova.
Se convirtió en una de las figuras fundamentales de la escena musical de Ypacaraí y, en el año 2022, recibió un homenaje en el marco de la 50° edición del Festival del Lago Ypacaraí.
En 2011 presentó su primer álbum “Ñasaindy Poty”, al que le siguió su “Autobiografía musical” en el 2016. El año pasado lanzó en las plataformas digitales el álbum “Jazz a la guaraní”, que comparte junto al pianista Carlos Centurión. También ha realizado colaboraciones con artistas como Nde Pomberos y Joaju.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy