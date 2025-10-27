Falleció el Doc Ayala, un músico que desde Ypacaraí inspiró a las nuevas generaciones

Juan Carlos Ayala, conocido en la escena musical como el Doc Ayala, falleció hoy a los 82 años, según confirmaron sus allegados. El músico se destacó por fusionar la música folclórica con el jazz y otros estilos, inspirando a las nuevas generaciones de músicos.