Tini Stoessel comenzó su gira “FUTTTURA” ¿llegará a Paraguay?

Tini Stoessel, la artista argentina que se hizo conocida a través de la serie “Violetta” de Disney y ha construido una carrera solista que incluye éxitos como “La triple T”, “Miénteme” y “Una noche más”, se estaría preparando para regresar a Paraguay en el 2026.

La artista presentó este fin de semana su nuevo espectáculo “FUTTTURA” en el Parque Tecnópolis de Buenos Aires y, según se compartió a través de las redes sociales, en las pantallas se revelaron las fechas de la gira que realizará la cantante y actriz por la región.

Tini tiene aún por delante otras seis funciones de “FUTTTURA” en Tecnópolis hasta el próximo 15 de noviembre. Cinco de estas funciones cuentan con entradas agotadas, según detalla la web de la artista.

La gira de la cantante por la región estará empezando el próximo 6 de febrero en Santiago de Chile y seguiría en Montevideo, Uruguay, el 21 de ese mismo mes.

Su parada en Asunción, Paraguay, está prevista para el 8 de marzo del 2026, para luego seguir en las ciudades argentinas de Córdoba y Tucumán el 21 de marzo y el 1 de abril, respectivamente.

Aún no se dieron detalles de dónde se realizará el concierto en nuestro país y tampoco de cuándo comenzará la venta de entradas.

Según comentaron medios del vecino país, en “FUTTTURA” la artista ofrece una puesta en escena impactante, con coreografías, varios cambios de look y un recorrido musical por toda su carrera.