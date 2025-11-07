Cumbia, pop y armonías: dos conciertos para disfrutar

El ritmo de la cumbia toma Faces con una nueva edición de Cumbiasónico, que este viernes 8 de noviembre reunirá a artistas de renombre internacional y figuras locales.

El escenario principal al grupo colombiano Binomio de Oro, con su inconfundible estilo y los clásicos que marcaron generaciones. Desde México llegará Los Mier, legendaria agrupación familiar que mantiene a tres de sus fundadores —Héctor, Ricardo y Alejandro Mier— y que acumula más de 10 millones de discos vendidos en su trayectoria.

El cartel se completa con la argentina Flor Álvarez, una de las voces femeninas más prometedoras de la nueva escena musical, y los artistas nacionales Nadia Portillo, Los del Fondo y Lia Galeano.

Las entradas aún disponibles corresponden a los sectores Generales (G. 100.000) y Campo VIP (G. 200.000). El acceso al predio se habilitará a las 22:00, y los conciertos darán inicio desde la medianoche.

Por otro lado, para quienes busquen una experiencia más íntima y armoniosa, el Grupo Vocal Cantarte ofrecerá su espectáculo “Beatles & More. Evolution” en el Centro de Convenciones del Banco Central del Paraguay, desde las 20:00.

El repertorio incluirá versiones vocales de clásicos de The Beatles, Queen, Carpenters, Bee Gees, Genesis, Earth, Wind & Fire, Michael Jackson, The Rembrandts y The Police.

Integrado por Estrella Fedriani, Carmiña Méndez, Guadalupe Cacavelos, Ramses León, Carlos Ayala y Abel Samaniego, Cantarte combina arreglos originales, beatbox y fusión vocal, ofreciendo una propuesta artística que desafía los límites del género coral.

Las entradas cuestan G. 100.000 y pueden adquirirse escribiendo al (0981) 311-268.