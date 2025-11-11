Diego Carmona presenta “¿Te Acordás?“, un concierto para abrazar lo vulnerable

Un espacio para bajar la guardia “¿Te Acordás?”, propone una puesta inmersiva donde la orquesta se ubica al nivel del público, creando una sensación de cercanía que invita a escuchar y ser escuchado.

“La orquesta le da un aire de solemnidad al concierto, como que es algo importante lo que estamos tratando, y al mismo tiempo las letras tienen un tono sencillo, como cuando le cuento a un amigo lo que siento”, comenta Diego.

Cada canción se presenta como una carta abierta sobre la memoria, el duelo y los vínculos, en una fusión de guarania, repertorio orquestal y jazz, que combina raíces paraguayas con sonoridades universales. El artista define el concierto como un espacio para bajar la guardia y dejarse conmover.

Un álbum con apoyo del FONDECEl álbum “¿Te Acordás?" fue posible gracias al apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC).

Grabado y producido en Spirit and Sound Studio, cuenta con arreglos del propio Carmona y la producción del maestro Sergio Cuquejo, con la participación de la Spirit and Sound Orchestra, Sebastián Ramírez, Julieta Morel, Jair Galeano, Arturo Benítez, Lucero Núñez, Alexis Rodríguez y Diana Morales.

Reconocido en distintas plataformas y certámenes de creación artística —entre ellos el Premio Ibermúsicas a Composición de Canciones (2020), el Premio Itaú de Cuento Digital (2023) y el Concurso de Arte y Cultura del Banco Central del Paraguay (2022)—, Diego Carmona se ha consolidado como una voz singular dentro de la nueva canción paraguaya.

Su trabajo explora los vínculos entre arte, bienestar y sensibilidad humana, integrando su formación en música y psicología.

“Hago canciones porque es una forma de poner en palabras lo que vivo y lo que vive la gente que quiero: ahí me reconozco y creo que puedo prestar palabras para que otros también puedan reconocerse”, expresa el artista.

Entradas Las entradas pueden adquirirse vía WhatsApp al (0973) 906304 o en la boletería del teatro.

La capacidad es limitada.