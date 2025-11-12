Música
12 de noviembre de 2025 - 17:52

Latin Grammys 2025: todo lo que tenés que saber de la gran noche de la música latina

Las integrantes del trío Pandora, la educadora Luciana Ortega, Enrique Bunbury, Ivan Lins, Susana Baca y Eric Schilling fueron galardonados con los Premios Especiales en la previa de los Latin Grammy.
Las integrantes del trío Pandora, la educadora Luciana Ortega, Enrique Bunbury, Ivan Lins, Susana Baca y Eric Schilling fueron galardonados con los Premios Especiales en la previa de los Latin Grammy.Facebook, LatinGrammys

LOS ÁNGELES. El puertorriqueño Bad Bunny, con doce nominaciones, es el gran favorito de la 26ª edición de los Latin Grammys que regresarán este jueves a Las Vegas, luego de un intervalo de dos años en España y Miami. A la par de la disputa está el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso con diez nominaciones, al igual que el laureado productor y compositor mexicano Édgar Barrera.

Por AFP y Maripili Alonso

Con su “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, Benito Antonio Martínez Ocasio conquistó a la Academia Latina de la Grabación, y compite por el Álbum, Grabación y Canción del Año, los tres premios más importantes de la noche de la música latina.

Bad Bunny, de 31 años, viene de ser nominado además a las mismas tres categorías de los Grammy que se celebrarán en febrero en Los Ángeles.

El reguetonero llega imparable, luego de una taquillera residencia musical en su natal Puerto Rico y las expectativas para su esperado espectáculo del medio tiempo de la final de la Liga de Fútbol Americano. Este mes arrancará además su gira mundial en República Dominicana.

Bad Bunny durante una presentación en Colombia. El artista puertorriqueño es el principal nominado de esta edición de los Latin Grammy.
Pero el conejo malo tendrá que verse las caras con los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, que con su “Papota”, también buscan hacerse con los más importantes gramófonos de la noche.

Son las primeras nominaciones para el explosivo dúo de hip hop, que viene de abrirle varios conciertos en América Latina al rapero estadounidense Kendrick Lamar, gran favorito para los Grammys 2026.

Édgar Barrera, quien como productor y compositor ha cosechado más de 70 nominaciones en la premiación latina, disputa también Canción y Grabación del Año por su trabajo junto a Karol G en “Si antes te hubiera conocido”.

El productor y compositor mexicano Edgar Barrera es otro de los grandes nominados de esta edición de los Latin Grammy.
El sencillo de su reciente “Tropicoqueta” le dio además una nominación a mejor canción tropical a la colombiana que el año que viene abrirá la tercera noche del prestigioso festival Coachella en California.

Otra estrella que llega pisando fuerte es la brasileña Liniker, quien en 2022 se convirtió en la primera artista transgénero en llevarse un Grammy Latino. Su exitoso álbum “Caju” le valió siete nominaciones, incluyendo las tres principales de la noche.

La artista brasileña Liniker es otra de las grandes contendientes para los Latin Grammys.
El álbum del año estará disputado además por Alejandro Sanz, Carín León, Gloria Estefan, Joaquina, Rauw Alejandro, Vicente García y Natalia Lafourcade, otra gran favorita para esta noche con ocho nominaciones.

Raphael, persona del año

El regreso de los Latin Grammys a Las Vegas promete fiesta por todo lo alto. La antesala a la premiación, que se realizará en el MGM Grand Garden Arena, también albergará esta noche al tradicional homenaje a la Persona del Año que en esta ocasión recayó en el español Raphael.

El artista de 82 años, conocido por su teatral puesta en escena y su voz gruesa, es reconocido por la Academia Latina de la Grabación por sus más de seis décadas de carrera.

Raphael tiene previsto subir al escenario también este jueves para participar de la premiación en la cual cantarán Bad Bunny, Karol G y Ca7riel & Paco Amoroso.

El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso durante su presentación en Asunción, en febrero pasado. Los artistas se presentarán en el escenario de los Latin Grammy, donde cuentan con 10 nominaciones.
En una amplia expresión de géneros y generaciones musicales están previstas además las actuaciones de Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Kacey Musgraves, Edgar Barrera, Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y el Grupo Frontera, entre otros.

Presencia paraguaya

La guitarrista Berta Rojas, que integra la directiva de la Academia Latina de la Grabación, fue la encargada de entregar el trofeo a la primera ganadora del Premio al Educador de Música Latina, que fue para la chilena Luciana Ortega.

Berta Rojas durante la entrega de los Premios Especiales del Latin Grammy 2025.
También están presentes en las actividades vinculadas a esta ceremonia los integrantes de Purahéi Soul y la cantautora Belén. Este año no hay artistas paraguayos entre los nominados.

Miguel Narváez, del grupo Purahéi Soul, en la alfombra roja del Best New Artist Showcase de los Latin Grammy.
La ceremonia de los Latin Grammys se transmitirá a través del canal local SNT, el canal de cable TNT y la plataforma digital HBO Max a partir de las 21:00. La Premiére se podrá ver en YouTube desde las 16:30.