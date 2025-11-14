Don Osvaldo llega este sábado al COP Arena

La banda encabezada por Pato Fontanet (voz y coros), Álvaro Puentes (guitarra y coros), Christian Torrejón (bajo), Gabriel Gérez (piano y teclados), Juan Falcone (percusión), Leopoldo Janin (saxos) y Luis Lamas (batería y percusión) promete una noche de intensidad, pasión y mucha música.

Lea más: Latin Grammy: Bad Bunny agranda su huella, Alejandro Sanz sorprende y Karol G deslumbra

La agrupación, que cuenta con tres álbumes de estudio, empezó este año una gira con la que viene recorriendo escenarios de Chile, Uruguay, España y, por supuesto, de diferentes ciudades de Argentina.

Don Osvaldo está presentando además “Zona liberada”, un nuevo DVD que recopila momentos memorables de la trayectoria de la banda en los escenarios.

La apertura de los portones será a las 19:00 y a las 20:00 se presentará un show de apertura. El inicio del concierto de Don Osvaldo está previsto para 21:30.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Acceso y entradas para el show

El acceso al COP (Autopista Ñu Guazu) será por el Portón 1 y se exigirá presentar las entradas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El ingreso se realiza mediante código QR válido en los siguientes formatos: PDF descargado en el celular, captura de pantalla o impreso en papel. En todos los casos debe ser perfectamente legible”, señaló la producción, a cargo de Garzia Group.

Las entradas se pueden adquirir en Tuti. Los precios y sectores son:

Campo: G. 280.000

Preferencia este y oeste: G. 290.000

Platea: G. 240.000

Sector para personas con discapacidad: G. 180.000.