Las raperas españolas Sara Socas y Erika Dos Santos encabezan el Soco Fest 2025

La segunda edición de Soco Fest desembarca este 22 de noviembre en el Centro Cultural de España Juan de Salazar para celebrar una jornada que entrelaza la música rap con el formato de las batallas escritas, un estilo que exige preparación, puesta en escena y confrontación poética.

La propuesta reúne a figuras reconocidas de la escena local, tanto del circuito de batallas escritas como del freestyle, dando impulso a una movida que se afirma año tras año en Paraguay y en toda la región, con referentes latinoamericanos como la Liga Bazooka, pionera en profesionalizar este tipo de duelos verbales.

El festival contará con doce competidores destacados, entre ellos FL 16/13, Alviso, El Mesías, YGriega Ce, Élite, Dynto, Darax y Drazer, además de una de las instancias más esperadas: la primera batalla 2vs2 mixta de la historia latinoamericana. En ella, las duplas Febo y Alzhei se medirán ante Big Herme y Monse en un cruce que anticipa un hito en la escena urbana por su carácter innovador e histórico.

Como antesala del evento principal, Sara Socas y Erika Dos Santos, referentes indiscutibles del rap español contemporáneo, ya vienen impartiendo desde el 18 al 21 de noviembre un taller intensivo de creación de letras, orientado a artistas, freestylers y jóvenes interesados en la escritura creativa. A lo largo de cuatro jornadas, compartirán herramientas vinculadas a la improvisación, la composición y el trabajo colectivo, proponiendo la palabra como un vehículo de expresión artística y transformación social.

El festival culminará con un concierto especial de ambas artistas, que llevarán al escenario su obra y su fuerza interpretativa para celebrar el poder del ritmo, la palabra y la creación compartida. La entrada al evento, organizado por Cuarto Mundo con el apoyo de Barras Battles y el Centro Cultural de España Juan de Salazar, será libre y gratuita desde las 17:00, ofreciendo al público una experiencia vibrante en la que música y poesía se funden en un mismo espacio.

Sara Socas, nacida en Tenerife en 1997, destaca desde 2017 en el circuito del freestyle gracias a su talento y valentía, con logros como la Gold Battle BCN 2021, la Copa Federación 2021 y una semifinal internacional de Red Bull en 2019. Tras iniciar en 2023 una nueva etapa centrada en su faceta como cantante y compositora, consolida una trayectoria en expansión internacional.

Por su parte, Erika Dos Santos, madrileña de origen caboverdiano nacida en 1997, es una de las voces más influyentes del rap femenino en España. En 2017 se convirtió en la primera mujer en superar una ronda en la Batalla de Gallos de Red Bull y en 2019 alcanzó las semifinales, un logro que comparte con Socas. Su potencia lírica y su capacidad para desafiar los límites del género la han convertido en una figura decisiva dentro de un entorno tradicionalmente masculino.