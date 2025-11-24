Elías Coronel presenta su “live session” y abre una nueva etapa musical

Esta “live session”, grabada en video con la colaboración de Off Producciones e Indio del Sur, permite a los espectadores ver a Elías interpretando y conectándose con su música de una manera más personal e íntima. Dicho material estará disponible en todas las plataformas digitales.

Ante la repercusión que tuvo su anterior material, “Sigo Dispo para vos”, el artista realizó varias presentaciones en vivo, incluyendo shows en Asunción, Paraguarí y Ciudad del Este. Es por ello que surgió la idea de lanzar la "live session", que, según adelantó Elías, "deslumbrará al público por su calidad técnica y despliegue artístico".

El cantante comentó: “Estamos muy entusiasmados con esta nueva etapa. Se ha trabajado arduamente para ofrecer una propuesta fresca y emocionante, que refleja pasión por la música nacional y el deseo de conectar con el público de una manera más profunda”.

La "live session" de Elías abarca una variedad de géneros populares, desde polkas y chamamés hasta cumbias, ritmos retro y música latina, demostrando la versatilidad del artista y su habilidad para fusionar tradición y modernidad.

Además, para esta semana se espera el lanzamiento de una serie de mixes especiales, diseñados para disfrutar en familia y expandir su alcance a un público aún más diverso.

Con este lanzamiento, el cantante reafirma su compromiso con la música paraguaya y su visión de construir una carrera sólida y duradera. Su propuesta, impregnada de profesionalismo y emoción, busca resonar con el corazón de su audiencia y dejar una huella imborrable en el panorama musical nacional.