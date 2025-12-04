Omar Courtz, De La Rose e iZaak encabezan el Reggaeton Fest Vol. 3 en el Jockey Club

Con tres destacados exponentes de este género musical, el Reggaeton Fest Vol. 3 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Jockey Club Paraguayo, a partir de las 20:00.
En escena estará Omar Courtz, el cantante puertorriqueño que transita entre géneros como el reguetón, el trap y el R&B. Ha colaborado con artistas como Anuel AA, Rauw Alejandro, Pittbull, Young Miko y Bad Bunny. Entre sus éxitos se encuentra “Luces de colores”, “Kyoto” y “En alta”.
De la Rose también será parte de este festival, posicionándose como una de las voces femeninas destacadas del Caribe. La artista puertorriqueña ha ganado popularidad a través de temas como “¿Qué vas a hacer hoy?" y “WYA (remix red)”.
iZaak igualmente llegará al escenario del Jockey Club con sus canciones y colaboraciones junto a artistas como Myke Towers, Jhayco, Anuel AA, entre otros.
Las entradas para este festival, producido por Garzia Group, siguen a la venta a través de linke-arte.com y todoticketparaguay.com. Los sectores y precios hasta hoy en el Tier 4 son:
- Platea: G. 155.000
- Campo: G. 150.000
- Mesas: G. 155.000
- Mesas 512: G. 165.000
- VIP: G. 300.000
- Ultra Fans: G. 410.000
- Lounge: G. 450.000