Spotify Wrapped 2025: estos son los artistas más escuchados el año

El 2025 fue un año de diversidad y grandes nombres que consolidaron su dominio en la escena mundial. Aquí están los artistas y álbumes que se llevaron la corona en Spotify.

Felicidades Bad Bunny. The whole world made you No.1 pic.twitter.com/RGtSEKbxDz — Spotify (@Spotify) December 3, 2025

Top 10 Artistas Globales

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Top 10 Álbumes Globales

DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS – Bad Bunny KPop Demon Hunters – KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish SOS Deluxe: LANA – SZA Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter MAYHEM – Lady Gaga You’ll Be Alright, Kid – Alex Warren I’m The Problem – Morgan Wallen GNX – Kendrick Lamar Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Bad Bunny se posiciona en el puesto N°1 de artistas globales y tiene dos álbumes en el Top 10, incluyendo el álbum más escuchado del año (DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS).

Guía para acceder a tu Wrapped

Para consultar tu resumen personal de canciones en Spotify del 2025, sigue los siguientes pasos:

Abrí la app de Spotify en tu celular: El banner de Wrapped 2025 aparecerá directamente en la pantalla de inicio. Actualizá la aplicación: Si no lo ves, asegurate de tener la última versión de la app desde Google Play Store (Android) o App Store (iOS). Desde la web también funciona: Spotify mostrará un QR que te redirige a la app para explorar tu Wrapped.

Una vez dentro, vas a ver:

Tus minutos escuchados .

El día del año en que más usaste Spotify.

La cantidad total de canciones reproducidas.

Tu tema más escuchado y tu Top 5 .

Tus artistas y géneros más repetidos (sí, Spotify también sabe si te pasaste del indie al reguetón sin aviso).

¿Necesito Spotify Premium para ver mi Wrapped?

No. El Wrapped aparece igual para usuarios gratuitos, siempre que tengan la app al día. El resumen se genera automáticamente y suele activarse para todos al mismo tiempo.