Corvex se une al show por los 25 años de Flou: “Que nunca se olviden de volver al comienzo”

Marcelo “Corvata” Corvalán ha sido parte de emblemáticas agrupaciones argentinas de rock como A.N.I.M.A.L y Carajo, así como de Arde la Sangre. Hoy se presentará en Asunción con Corvex, su proyecto más personal, en el marco de la celebración de los 25 años de Flou.

“Se dio más o menos en la época de Carajo, a principios del 2000. Ahí fue como que empezamos a tocar juntos, a pasar tiempo juntos, a convivir y estar ahí fuera del show, conocernos”, señaló el cantante y bajista con respecto a la amistad con la banda paraguaya.

Tras varios años de comidas juntos, de un interés en común por los instrumentos, su conexión con Flou se plasmó en la canción “Mi centro”, que fue lanzada por la agrupación conformada por Walter Cabrera, Fede Wagener, Bruno Ferreiro y Guille Gayo en 2021.

Corvex subirá esta noche al escenario a cantar esta canción con Flou, pero también aprovechará esta presentación en Paraguay para dar a conocer su nuevo álbum “Alto viaje”, lanzado el pasado 6 de noviembre y que reúne nueve canciones.

“Es la primera vez que yo me animo a ser el que va al frente del proyecto. Si bien es un proyecto personal, hay una banda, un equipo de músicos que me acompañan y que hicieron todo lo posible para que todo salga tan bien como quedó”, detalló.

Con el apoyo del guitarrista Martín “Chapu” Leiva, Corvex realizó este álbum cuyas canciones giran en torno a un concepto y son parte de una misma etapa compositiva. “Hay mucho corazón en el proyecto y mucha introspección. Yo por primera vez quizás hablo muy desde mí, sin importar lo que diga el que escucha”, expresó el artista.

Comentó que las canciones hablan del amor, pero desde la derrota, a partir de experiencias como la crisis que atravesó junto a su compañera de hace 29 años.

“El Alto Viaje también hace referencia de elevarse, como ir por arriba de los problemas, como por encima del mundo. Es como volar y dejarse llevar, porque creo que originalmente el arte y la música como que tienen esa misión”, acotó.

Añadió que se trata de “un momento donde uno se encuentra con el sonido, con la música, con la letra, con la melodía y te transporta a una situación distinta, te puede sacar de un mal momento y te ayuda también”.

“Corvata” calificó a este álbum de “muy honesto y muy sencillo” y afirmó que el proceso de creación de las canciones se dio de una manera muy orgánica, junto al productor Alejandro Vázquez.

La estadía de Corvex en Asunción coincidió además con el estreno del videoclip de “Ángel”, el tercer corte del álbum, que fue grabado en un plano secuencia y que cuenta con la participación de Juli, su hija mayor.

Comentó que si bien había tenido una idea “muy extrema” para el vídeo, el mismo terminó presentando a la banda “como una especie de Peaky Blinders tercermundistas, los Punky Blinders”, remarcó.

Consultado acerca de qué mensaje o consejo le daría a Flou en esta celebración de los 25 años de carrera, Corvalán señaló “que nunca se olviden de volver al comienzo, de pensar cómo eran cuando empezaron”.

“El éxito y la vida a veces te roban un poco el sueño y te van llevando por compromisos, por distintas realidades que a veces a uno le cuesta. Es difícil mantener el rumbo de un proyecto tantos años siendo el mismo”, agregó.

“Yo creo que igual ellos lo saben”, remarcó y subrayó la importancia de mantener ese espíritu de diversión y de aventura que se da al inicio de los proyectos.

Horarios y entradas para el show

Los accesos al Centro de Eventos de la Universidad Americana (Avda. Brasilia 1100 y Comandante Atilio Peña Machaín) se habilitarán a las 18:00 y a las 20:00 estará en escena la banda paraguaya NOD.

A las 21:00 será el turno de Corvex y el cierre estará a cargo de Flou desde las 22:30. Las entradas están disponibles en Tuti y cuestan G. 85.000 junto a la donación de alimentos no perecederos para la Fundación Dequení.

Si bien todos los alimentos no perecederos serán bienvenidos, desde la organización solicitan especialmente leche en tetra pack, arroz, azúcar, harina y yerba. El acceso será gratuito para niños hasta los 10 años cumplidos, acompañados por un adulto responsable con entrada.