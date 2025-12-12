Gabriela Villalba y su regreso a Kudai: “A veces me siento como Hannah Montana”

“Por fin, por primera vez Kudai les va a poder cantar al público paraguayo al que queremos tanto y que habíamos anhelado por muchos años visitarlo”, expresó la cantante ecuatoriana acerca del concierto que ofrecerán mañana, a las 21:30, en el court central del Yacht y Golf Club Paraguayo.

La agrupación chilena integrada además por Pablo Holman, Bárbara Sepúlveda, Tomás Manzi, y Nicole Natalino se conformó en 1999 y alcanzó una gran popularidad a mediados de la década del 2000 con éxitos como “Ya nada queda”, “Escapar”, “Déjame gritar”, “Tú”, entre otros.

Villalba anticipó que estarán ofreciendo los grandes éxitos de la agrupación, así como los nuevos sencillos “Karma” y “Harakiri”. Este último fue lanzado a finales de noviembre, así que “Paraguay va a ser el segundo país que va a tener el privilegio de nuestro nuevo sencillo, así que sé y aseguro que va a ser una noche muy especial”.

Con respecto a esta nueva canción, Villalba señaló que “tiene la esencia de Kudai, pero también tiene un estilo actual, muy cinematográfico”.

“Harakiri es una letra que refleja el sanar, todo lo que nos duele, todo lo que se carga ¿no? A veces, con el pasar de los años y volviéndonos adultos hay muchas cosas que van quedándose", explicó.

Añadió que, en este caso, Harakiri se utiliza en un sentido metafórico y no como el ritual japonés “para eliminar, erradicar, matar todos esos sentimientos que a veces nos hacen a nosotros sentirnos como seres pesados, para poder renacer en nuestra mejor versión”.

La canción fue producida por Diego Ramírez, quien es además el director musical de la banda. Villalba afirmó que el público ha recibido con mucho cariño estas nuevas canciones que representan una “etapa un poco más madura de la agrupación”.

Kudai se había alejado de los escenarios desde el 2009 hasta el 2016, pero Gabriela retornó a la formación a mediados del año pasado generando una gran expectativa entre los fans con el tour “Revive”.

La artista afirmó que estas giras con la banda se viven de una manera distinta ya que algunos tienen hijos, la mayoría están casados y tienen otros trabajos. “Es como poner un alto en tu vida cotidiana para conectarte con esa parte de ti también, que es artista y que tienes un público”, expresó.

“Yo vivo en Australia y es venir a Latinoamérica a hacer mi hobby, que es lo que más me gusta que es cantar. Por una noche vuelves a cuando tenías veinte, a cantar con estas canciones (...) Eso es lo lindo de la música, la música es una máquina del tiempo”, agregó.

Villalba señaló que encarar estas nuevas giras con el grupo también ha sido un reto logístico, pero celebró poder compartir con la familia tras cada show. Recordó además que Nicole dio a luz en agosto pasado, por lo que no podrá estar en esta presentación en Paraguay.

“Creo que somos un gran equipo, creo que somos muy sólidos y creo que tenemos muchas ganas de seguir haciendo música, de seguir presentando materiales a nuestro público”, expresó.

En este sentido, destacó la fidelidad de los fans que ha resistido a la prueba del paso del tiempo. “Gracias a ellos tenemos la energía para seguir en esto”, remarcó.

Villalba indicó que si bien no puede contar mucho, están trabajando en cosas nuevas. “Solo puedo decir que se vienen cositas, estamos trabajando y que tenemos muchos sueños que se están materializando”, comentó.

Su reencuentro con la música

Gabriela comentó que lleva una vida muy tranquila en Australia, donde vive con su esposo con el que lleva 13 años de matrimonio. “Vivo en un pueblito muy pequeñito, no vivo en una ciudad grande, vivo cerquita al mar. Así que es bonito esa tranquilidad, esa paz”, detalló.

Comentó además que tiene un trabajo de oficina, en una empresa de moda. “Hace muchos años atrás, pensé que la música ya había sido para mí como un capítulo que se cerró”, confesó.

“A veces me siento como Hannah Montana, como que tengo mi vida de chica normal y, de pronto, me vuelvo en una estrella cuando piso el escenario. Así que ha sido muy bonito reencontrarme con el público, reencontrarme con mis compañeros, volver a que mi corazoncito cante”, reflexionó.

En este sentido agradeció que Dios y la vida le han dado la oportunidad de volver a hacer lo que más le gusta, que es la música.

Gabriela contó que mucha gente de su entorno en Australia no sabía de su vida artística hasta que tuvo que pedirle permiso a su jefe para sumarse a la gira de Kudai.

“A raíz de lo que le conté del grupo, obviamente con el internet ahora nadie puede ser anónimo, empezaron a buscar Kudai, a ver los vídeos y empezaron a ver la magnitud del grupo porque yo creo que ellos pensaban que me iba de gira por bares o algo así”, rememoró.

Añadió que luego de eso “fue el chisme de la oficina” y su anonimato se desvaneció. “Ahora toda la oficina sigue las redes de Kudai, le dan like, ven los conciertos y ahora llego y me ven como ‘ohh’”, señaló entre risas.

Comentó además que ahora cada vez que sale de gira le dan ropas para sumarlas a sus outfits. “Ha sido bonito también unir esos dos mundos, lo que soy y lo que evolucioné en mi vida normal. La mujer que es simplemente Gabi, como ser humano; y la Gabi artista que es parte de Kudai. Siento que vivo con un pie entre dos mundos”, remarcó.

Finalmente, expresó su gran emoción y alegría por poder llegar a Paraguay, probar algunos platos típicos, y compartir con sus fans locales.

Invitó al público a “que vayan vestidos con sus rayitas, con su delineador y muy emo” para sumarse a esta “máquina del tiempo”. “¡Los amamos Paraguay, ya estamos listísimos para conocernos, para vernos cara a cara!”, concluyó.

¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

La apertura del show estará a cargo de la agrupación local Vartan y las entradas siguen a la venta a través de Ticketea. Los precios y sectores son:

Preferencia: G. 205.000

Campo: G. 305.000

VIP: G. 380.000

También están los paquetes 4Fans (G.1.500.000) y Pablo Holman Meet & Greet (G. 1.000.000). Ambos incluyen una entrada para el sector VIP.