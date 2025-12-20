Richer Palma celebra la Navidad paraguaya con nuevo material junto a Karai Tereré

Se trata del single “Mix Navidad en 6x8”, una propuesta que une instrumentos y voces para acompañar a las familias paraguayas durante las fiestas de fin de año, manteniendo la esencia del folklore y apostando a una sonoridad actual.

La colaboración surge como una continuidad del trabajo conjunto entre ambos artistas, quienes ya habían compartido proyectos vinculados a la revalorización de figuras históricas y culturales del país.

Carlos Richer Palma, vocalista de Richer Palma, reflexiona sobre la importancia de transmitir también la música paraguaya a las nuevas generaciones. Para él, mantener vivas nuestras raíces musicales no solo es un acto de amor por nuestra cultura, sino también una forma de que los jóvenes descubran la riqueza de nuestra identidad.

“Es fundamental que las nuevas generaciones conozcan y valoren nuestra música. Cada canción, cada ritmo, lleva consigo historias, emociones y tradiciones que nos conectan con quienes somos. Como artistas, tenemos la responsabilidad de compartir esto y de inspirar a los jóvenes a seguir explorando y creando desde nuestra propia raíz”, asegura Carlos.

Resalta que la música paraguaya es un elemento de unión que trasciende generaciones, y que como grupo consideran que su compromiso es seguir potenciando y enalteciendo el folklore, respetando sus raíces y, al mismo tiempo, acercándolo a nuevos públicos.

Trayectoria

Con una carrera consolidada que incluye presentaciones en escenarios emblemáticos como el Festival del Lago y el Festival del Ñandutí, además de reconocimientos como el galardón “Recuerdos de Ypacaraí” y los Premios República, el grupo reafirma su vigencia dentro de la escena cultural nacional.

En cuanto a los proyectos a futuro, adelantaron que para el 2026 prevén el lanzamiento de nuevas canciones y colaboraciones, siempre manteniendo la esencia que los identifica y el respeto por la música paraguaya. Para Richer Palma, la perseverancia ha sido una de las claves para sostenerse en el tiempo y seguir creciendo dentro del ámbito artístico.

