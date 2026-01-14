Fallece Quemil Yambay, leyenda de la música paraguaya

En la fecha se anunció el fallecimiento de Quemil Yambay, una de las figuras más resaltantes de la música popular paraguaya. Tenía 87 años y en la última década sufrió varios problemas de salud, principalmente a consecuencia de múltiples accidentes cerebrovasculares (ACV).

El deceso del artista fue anunciado en su cuenta oficial en la red social Facebook.

“Lastimosamente el tesoro ha perdido su brillo definitivamente. ¡Ahora descansa en paz!“, reza el anuncio.

Yambay será velado hoy en la ciudad de Fernando de la Mora, en un domicilio sobre la calle Guarania, casi Ytororo (número 1.851), Rincón de los Músicos Santa Cecilia, a partir de las 8:30.

Artista desde niño

Nació el 10 de marzo de 1938 en Tupa’ora, que por entonces era una compañía de Caraguatay y hoy pertenece al distrito de Santa Helena, departamento de Cordillera.

Siendo aún niño comenzó su trayectoria musical animando fiestas familiares y veladas, para luego comenzar a recorrer escenarios de distintas localidades del país.

En el año 1960 se unió a Pablo Barrios para formar un dúo musical y, al año siguiente, fundó la agrupación Los Alfonsinos, con la que se convirtió en el artista más representativo del purahe’i jahe’o.

Con la polca “Lidia Mariana”, Yambay obtuvo en el año 2013 el Premio Nacional de Música. El artista también ha compuesto reconocidas obras como “Mokõi Guyra’i”, “Areko cuatro kuña”, “Alfonso Tranquera”, “A mi pueblito”, “Gool Paraguayo” y otras, en las cuales puso un sello de picardía, humor o de añoranza con versos en guaraní y español.

Quemil Yambay no solo se destacó por su forma de cantar, principalmente las obras de Emiliano R. Fernández, sino también por imitar con su voz a diversos animales de la fauna paraguaya.

En una entrevista bromeó acerca de ser “el civil más condecorado” del país, ya que en 2007 fue reconocido como Tesoro Humano Vivo por la Unesco y, en 2009, recibió la Orden Nacional del Mérito en grado de Gran Cruz.

El artista también fue reconocido como Reliquia viviente de la Cultura Nacional, en el año 2017; Maestro del Arte del Centro Cultural de la República El Cabildo, en el año 2009; y fue el ganador del primer Ñanduti de Oro en el Festival Nacional del Ñandutí en 1994.

Yambay perdió la vista en el año 1984, pero esto no le impidió seguir recorriendo escenarios y presentando canciones.

En el año 2017, tras 58 años de carrera musical, se despidió del público con el concierto “El Último Sapukái” realizado en el Estadio Bicentenario de la ciudad de Ypacaraí, donde convocó a unas 7.000 personas y compartió con numerosos artistas.