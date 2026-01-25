Músicos paraguayos llevaron su talento a la Oficina de Música de Curitiba

Del 7 al 18 de enero de 2026, la ciudad brasileña de Curitiba volvió a convertirse en un punto de encuentro para músicos de distintos países con la realización de la 43ª Oficina de Música, un evento que combina formación académica, práctica artística y una intensa programación cultural abierta a la comunidad.

En esta edición, que marcó un récord histórico de participación, Paraguay tuvo una presencia especialmente significativa a través de estudiantes y egresados que viajaron para sumarse a esta experiencia colectiva de aprendizaje.

La Oficina reunió a unos 1.600 alumnos provenientes de 23 estados de Brasil y del Distrito Federal, además de 54 estudiantes extranjeros de 14 países. Dentro de ese panorama diverso, la delegación paraguaya se destacó con la participación de 12 músicos, convirtiéndose en la segunda más numerosa entre los países invitados.

La cifra no solo refleja el interés creciente por este tipo de espacios de formación, sino también el lugar que los músicos paraguayos comienzan a ocupar en circuitos regionales de alto nivel pedagógico.

A lo largo de casi dos semanas, los participantes transitaron una agenda intensa que incluyó cursos de música erudita, música antigua y música popular brasileña, además de prácticas instrumentales, canto, composición, trabajo en conjunto y exploraciones en tecnología musical.

Las jornadas se completaron con talleres, charlas y espacios de intercambio creativo, donde la experiencia académica se cruzó con el diálogo entre escenas musicales diversas y trayectorias muy distintas.

Conexión con el público

Más allá de las aulas, la Oficina de Música se desplegó por la ciudad con más de 150 actividades abiertas al público. El Teatro Guaíra fue uno de los principales escenarios de esta programación y recibió a miles de espectadores durante los días del evento.

Allí convivieron conciertos sinfónicos, espectáculos de música popular, encuentros de jazz y choro, y homenajes a figuras fundamentales de la música brasileña, como Hermeto Pascoal, reafirmando el carácter integrador y plural de la propuesta.

En este contexto, los músicos paraguayos participaron en distintos programas formativos. En el área erudita, estuvieron presentes el violonchelista Matías Torres, el violinista Carlos González, Viviana Gaona y Lucía Lacarruba.

En el programa de música antigua, Mariangel Collar trabajó con violonchelo barroco, mientras que Héctor Delgado lo hizo desde el violín barroco. La música popular brasileña contó con la participación de los pianistas Diego Maldonado, Magno Molina y Diego García, quienes se sumergieron en los lenguajes y tradiciones de ese repertorio.

La experiencia también incluyó formación en dirección orquestal, con la participación de María de la Paz Diez Pérez, así como el área de ópera, donde Gloria Piñanez trabajó como soprano lírica. En el ámbito de la banda sinfónica, Juan Patiño formó parte de las actividades desde la trompeta, ampliando aún más la diversidad de trayectorias representadas.

Muchos de los músicos que integraron esta delegación forman parte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, así como de organismos como la Orquesta Nacional de Música Popular y la Orquesta Sinfónica Nacional.

Para ellos, la Oficina de Música de Curitiba no solo significó una instancia de perfeccionamiento técnico, sino también una oportunidad de intercambio humano y profesional, de contacto directo con docentes y concertistas internacionales y de construcción de redes que trascienden fronteras.

La experiencia dejó en evidencia que la Oficina de Música funciona como algo más que un festival o un curso intensivo. Se trata de un espacio donde la formación, la convivencia y la visibilidad artística se entrelazan, generando un impacto que continúa más allá de los días del evento.

La participación paraguaya en esta edición reafirma la proyección regional del talento local y la importancia de estos espacios para el crecimiento individual de los músicos y para el fortalecimiento de las instituciones culturales del país.