Aitana cancela su gira por la región y no será parte de Asunciónico

Aitana sorprendió hoy a sus fanáticos de Latinoamérica con un mensaje en sus redes sociales, anunciando la cancelación de su participación en los festivales que se realizarán en el mes de marzo en la región.

“Ha sido una decisión difícil, pero necesitaba tomarla para poder enfocarme de lleno en mi propia gira y daros el show que realmente os merecéis”, expresó la artista.

También agradeció a sus seguidores “por el amor y por entenderme tan bien siempre”. “Nos vemos pronto, os dejo unas nuevas fechas que me hacen mucha ilusión. Pronto el cartel final”, añadió la intérprete de “Superestrella”.

Entre estas fechas, la artista reveló varias presentaciones en la región como Bogotá, Colombia; Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina; para el mes de octubre. Por el momento, Paraguay no aparece en la agenda de la gira Cuarto Azul World Tour.

La cantante española tenía previsto llegar por primera vez a Paraguay para presentarse el próximo 19 de marzo, en la tercera jornada del festival Asunciónico, que se realizará en el Parque Olímpico del COP. También tenía agendados shows en el Lollapalooza Argentina y el Stereo Picnic en Colombia.

