PXNDX Vive y Desierto Drive traerán una dosis de rock latino a Paraguay

PXNDX Vive, una agrupación liderada por Jorge “Kross” Vázquez, baterista original de la reconocida banda mexicana PXNDX se presentará en Paraguay el próximo 1 de mayo. El show será en el UMMA Multiespacio (Avda. Mcal. López c/ Insaurralde).
La agrupación revive la experiencia de la banda mexicana que alcanzó una gran popularidad en la primera década de los 2000 con canciones como “Disculpa los malos pensamientos” y “Los malaventurados no lloran”.
Con una formación renovada, PXNDX Vive apunta a respetar la esencia y la energía de la banda original, buscando conectar con quienes crecieron con su música y también con nuevas generaciones que mantienen vivo su legado.
En este show también estará la agrupación mexicana Desierto Drive, que nace como una nueva etapa creativa de los ex integrantes de PXNDX: Ricardo Treviño (bajo), Jorge “Kross” Vázquez (batería) y Arturo Arredondo (guitarra/voz).
El trío propone un sonido que combina el rock alternativo y atmósferas potentes. La agrupación cuenta con dos álbumes de estudio, el más reciente publicado en noviembre pasado y titulado “Antes De Que Salga El Sol”, con once canciones.
Las entradas ya están a la venta a través de www.ticketea.com.py. Los sectores y precios en la fase de Hot Tickets son:
- Generales: G. 120.000
- VIP: G. 160.000
- Meet & Greet: G. 600.000
El show está a cargo de las productoras Nation e Iguana Shows.