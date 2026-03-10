Los Propya Awards celebran hoy a la música hecha en Paraguay

Los Propya Awards celebran hoy su edición 2026 con una ceremonia abierta al público que reunirá a artistas, productores y seguidores de la música paraguaya. El evento se llevará a cabo en el Centro de Eventos del Paseo La Galería y contará con presentaciones en vivo, además del anuncio de los ganadores de las distintas categorías premiadas.

La premiación es organizada por la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP) y se basa en el voto del público bajo la consigna “Vos premiás nuestra música”. La votación estuvo habilitada hasta el pasado 5 de marzo a través del sitio oficial del evento, donde la gente pudo elegir a sus artistas favoritos entre los nominados.

En total, la edición contempla 14 categorías, entre ellas Álbum del año, Artista del año y Canción del año. Los nominados surgieron de un proceso de postulación previo que fue revisado por un comité técnico encargado de verificar que cada obra o artista correspondiera a la categoría musical correspondiente.

De acuerdo con los organizadores, esta edición registró un aumento de más del 12% en las postulaciones, con cerca de cien nuevos artistas que presentaron sus trabajos para ser considerados en las distintas categorías. “Descubrimos muchos nombres, nos emociona saber que más músicos se animan a compartir temas y sobresalir”, señaló Walter Riveros, integrante del Consejo Directivo de la SGP.

Riveros también destacó el rol del público en la premiación. “Creemos en la música que todavía no conocés, en aquella a la que podés darle play y deleitarte con nuevas voces. Descubrí a los finalistas recorriendo el playlist oficial en Spotify y en redes, y sé parte de una experiencia única, compartida y real en el show”, expresó.

Por su parte, Jorge Aguilera, presidente de la SGP, subrayó que el evento fue concebido como un espacio de encuentro en torno a la música local. “La fiesta de la música fue creada para compartir juntos: para bailar, gozar y celebrar a nuestros artistas. Cada uno de ellos merece el reconocimiento. La música empieza cuando te animás a sentir, a explorar, a vivirla en vivo”, afirmó.

La ceremonia de este año contará además con varias presentaciones musicales. En el escenario se presentarán Orquesta Típica Ymaguaréicha, Kuazar junto a Martín Portillo, Mr. Hyde con Giovanni Mba’e, 411Y con Sabb Montes, YIK con Dominika, Los Orrego, Mily Brítez y Marilina Bogado, en un programa que busca reunir distintos estilos y generaciones de la música paraguaya.

El evento es abierto pero las entradas ya se agotaron desde hace varios días. Cabe destacar que los Propya Awards se realizan desde el año 2021 y se proponen reconocer la producción musical nacional a partir de la participación directa de los oyentes.