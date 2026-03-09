Actividades culturales recordarán los 90 años de la inmigración japonesa en Paraguay

Durante el encuentro se dio a conocer una agenda de propuestas culturales, académicas y comunitarias que se desarrollarán en distintos momentos del año para recordar las nueve décadas de presencia japonesa en el país. Las actividades se irán anunciando progresivamente a través de los canales oficiales de la Embajada del Japón y de las organizaciones involucradas.

El calendario contempla iniciativas diversas que incluyen exposiciones artísticas, festivales culturales, encuentros académicos y actos conmemorativos. Entre ellas figuran un simposio nikkei, exposiciones de artistas nikkei e ikebana en Asunción y Encarnación, un festival japonés denominado Nihon Matsuri, un kimono show y la emisión de un sello postal conmemorativo.

También se prevé la realización de un aniversario en la localidad de La Colmena, uno de los principales asentamientos históricos de inmigrantes japoneses en el país, además de una ceremonia conmemorativa central y actividades culturales en espacios públicos. La agenda podría ampliarse con otras propuestas organizadas por asociaciones y agrupaciones japonesas y nikkei en distintas localidades del Paraguay.

El lanzamiento de la agenda estuvo acompañado por la presentación de la canción oficial del aniversario, titulada “Arigatō, Yvy Porã”, interpretada por el dúo paraguayo Purahéi Soul. La obra, cuyo título combina japonés y guaraní para expresar “Gracias, tierra hermosa”, fue presentada como un homenaje a la historia compartida entre ambas culturas.

El dúo está integrado por Jennifer Hicks y Miguel Narváez, artistas que han realizado giras en Japón y que incorporan en su propuesta musical elementos del folklore latinoamericano, la guarania y el soul, interpretando canciones en guaraní, español e inglés.

Según los organizadores, la elección del grupo responde a su vínculo con el país asiático y a su propuesta artística, que busca reflejar una identidad contemporánea sin perder las raíces culturales. La interpretación en guaraní, señalaron, dialoga simbólicamente con la historia de los inmigrantes japoneses que llegaron al Paraguay desde 1936.

Las actividades conmemorativas cuentan además con respaldo institucional. La Secretaría Nacional de Turismo declaró el aniversario de Interés Turístico Nacional, destacando el valor cultural de esta celebración, mientras que la Cámara de Senadores analiza una declaración de interés nacional.

Durante el acto, el embajador del Japón en Paraguay, Katsumi Itagaki, anunció además que el Gobierno paraguayo extendió una invitación oficial a sus altezas imperiales herederos, el príncipe Fumihito (Akishino) y la princesa Kiko, para visitar el país en el marco de las celebraciones.

De acuerdo con lo señalado por el diplomático, la posibilidad de la visita se encuentra en evaluación y podría concretarse hacia mediados de agosto. La agenda prevista incluiría un encuentro con el presidente de la República, Santiago Peña, así como la participación en el acto central del aniversario y otras actividades conmemorativas.

Actualmente, alrededor de 10.000 japoneses y descendientes nikkei residen en Paraguay, participando en distintos ámbitos profesionales, académicos y culturales y manteniendo un vínculo histórico entre ambos países que continúa proyectándose hacia áreas como la agricultura, la innovación tecnológica y la cooperación bilateral.