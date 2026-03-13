Asunciónico 2026: guía paso a paso para activar tus entradas digitales

La cuenta regresiva para el Asunciónico 2026 comenzó. Con un line-up encabezado por artistas como Sabrina Carpenter, The Killers y Deftones, el Parque Olímpico se prepara para recibir a miles de fanáticos este 17, 18 y 19 de marzo.

Para garantizar un ingreso fluido y evitar inconvenientes, la organización implementó un sistema de entradas digitales a través de la plataforma Quentro. Para poder visualizar tus entradas tenés que tener descargada la aplicación en tu celular.

A continuación, te detallamos paso a paso el proceso para activar tus tickets y las recomendaciones de seguridad que debes seguir.

¿Cómo activar tus entradas?

El proceso es totalmente digital y se realiza de manera sencilla desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Seguí estos pasos:

Ingresá al sitio oficial: Entrá a Entrá a www.allaccess.com.py Iniciá sesión: Accedé con tu usuario y contraseña de All Access (el mismo con el que realizaste la compra). Sección “Mis Entradas”: Una vez dentro de tu perfil, buscá y selecciona la pestaña denominada “Mis Entradas”. Seleccioná tu compra: Elegí el ticket correspondiente al festival y seguí las instrucciones que aparecerán en pantalla para finalizar la activación.

Importante: Si realizaste más de una compra (por ejemplo, para diferentes días o amigos), deberás repetir este proceso por cada una de ellas para que todos los códigos queden habilitados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al finalizar el registro las entradas aparecerán en la aplicación de Quentro en tu celular.

Seguridad y uso del Código QR

Para esta edición, la tecnología de seguridad se reforzó para combatir el fraude y la reventa ilegal. Tené en cuenta estas advertencias fundamentales:

Códigos dinámicos: Los códigos QR se actualizan automáticamente cada 15 segundos . Esto significa que solo son válidos si se presentan directamente desde la aplicación o el sitio oficial en el momento del ingreso.

No uses capturas de pantalla: Debido a la actualización constante del código, las capturas de pantalla o impresiones de los QR no serán válidas para ingresar al predio.

Evitá compartir tu código: Para proteger tu inversión, no compartas fotos de tus entradas en redes sociales.

Recomendaciones finales para el ingreso