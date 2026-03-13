Con obras de Giuseppe Verdi celebrarán los 131 años de la Scuola Dante Alighieri

El maestro Benito Román y la soprano Alejandra Meza estarán al frente de este concierto, que busca celebrar un nuevo aniversario de la fundación de la Scuola Dante Alighieri en Paraguay. La presentación será hoy a las 19:00 en el salón Giuseppe Verdi de la institución ubicada en Alberdi c/ Humaitá, con acceso libre y gratuito.

El concierto ofrecerá un recorrido por obras representativas de Verdi como la obertura de Nabuco, arias de cámara como Stornello, Il poveretto, Perduta ho la pace y Ad una stella, además de fragmentos de la ópera Un Ballo in Maschera y la emblemática Marcha triunfal de Aida, entre otras piezas.

El programa busca además recordar el 125 aniversario del fallecimiento del célebre compositor italiano, ocurrido el 27 de enero de 1901 en la ciudad de Milán.

El Coro Dante Alighieri también será parte de este concierto de celebración, que este año tiene como foco la expansión internacional de esta institución, que actualmente busca convertirse en una escuela paritaria italiana para otorgar a sus alumnos una doble titulación.

“Celebrar 131 años de historia es también mirar hacia el futuro. Desde el Dante Alighieri seguimos fortaleciendo la difusión de la cultura italiana en Paraguay y avanzando en nuestra proyección internacional, con el objetivo de ofrecer a nuestros estudiantes nuevas oportunidades académicas”, afirmó Viviana Ruggero, presidenta de la Sociedad Dante Alighieri.

El colegio fue fundado en 1895 por las sociedades italianas de mutuo socorro y beneficiencia. La Scuola Dante Alighieri se ha consolidado como una institución educativa que promueve la formación académica junto con la difusión de la cultura italiana.

Si bien el concierto es de acceso libre y gratuito, se pueden hacer reservas al teléfono (0974) 812-022.