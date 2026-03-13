El festival por dentro: así se construye Asunciónico 2026 en el Comité Olímpico Paraguayo

El predio del Comité Olímpico Paraguayo ya comienza a transformarse en la sede de Asunciónico 2026. Durante un recorrido guiado por integrantes de la producción del festival, se pudieron observar los primeros avances del montaje, que arrancó hace aproximadamente tres semanas y que en los próximos días entrará en su fase más intensa.

Lea más: Bandas en vivo y emprendedores locales se reúnen en una nueva edición de Embarcate

La visita estuvo encabezada por Flor Crespo, coordinadora general de DF Entertainment; Fran Silva, productor general; y Guada Báez, jefa de prensa de G5Pro, quienes acompañaron a los medios a través de los distintos espacios del predio, donde se instalaron ya los escenarios, áreas técnicas y la llamada plaza de experiencias, un sector en el que las marcas aliadas ya comenzaron a construir sus stands.

Según explicaron los responsables del evento, las pruebas técnicas del festival comenzarán este sábado, mientras que entre el domingo y el lunes se realizarán las pruebas de sonido de los artistas que forman parte de la programación.

En términos de producción, uno de los aspectos destacados de esta edición es el alto porcentaje de recursos nacionales involucrados. Silva señaló que cerca del 90% de la infraestructura técnica (audio, video, luces, pantallas, estructuras de escenario y motores) proviene actualmente del mercado paraguayo.

En cuanto al equipo humano, la proporción es mayoritariamente local, con un estimado de alrededor del 70% de trabajadores paraguayos y un 30% de profesionales internacionales que forman parte del equipo de DF Entertainment y colaboran en distintas áreas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este crecimiento refleja, según Silva, la evolución de la industria local desde los primeros años del festival. Si bien en sus inicios era necesario traer una gran parte del equipamiento desde el exterior, hoy la mayor parte de la infraestructura puede resolverse dentro del país. “Festival a festival aprendemos todos un montón y la vara sube cada año”, señaló durante el recorrido, destacando que el desarrollo técnico del sector ha permitido alcanzar estándares cada vez más altos.

El despliegue logístico del evento también implica una operación humana de gran escala. Entre equipos técnicos, producción, seguridad, servicios, limpieza, transporte y atención en backstage, la organización estima que más de mil personas estarán involucradas directamente en el funcionamiento del festival durante los días del evento.

Desafíos técnicos

En cuanto a los desafíos técnicos específicos de esta edición, desde la producción señalaron que el set de Skrillex representa uno de los montajes más complejos desde el punto de vista técnico. Por otro lado, uno de los espectáculos que implicó mayores adaptaciones en el escenario fue el de Sabrina Carpenter, quien llega al festival con uno de los equipos de trabajo más grandes de toda la programación.

Para su presentación se realizaron modificaciones en el escenario principal, incluyendo la incorporación de una pasarela que permitirá mayor cercanía con el público. Según explicó Flor Crespo, la artista trae su propio concepto de show dentro del formato festival, lo que implica coordinar el armado y desmontaje de una escenografía compleja dentro de los tiempos ajustados de programación.

La cantante estadounidense, que recientemente formó parte de la gira de Taylor Swift como artista invitada, llega al festival en un momento de gran exposición internacional, con un espectáculo que mantiene estándares similares a los de sus presentaciones como cabeza de cartel.

Otro de los puntos destacados por Crespo es la presencia de The Killers, que tendrá en Asunciónico su única presentación en un festival de la región durante esta temporada, ya que la banda no forma parte de las ediciones de Lollapalooza en Argentina ni en Chile.

Mientras el predio continúa transformándose para recibir al público, la producción encara los últimos días de preparación con un operativo técnico que funcionará prácticamente sin interrupciones. Una vez iniciadas las pruebas, los sistemas de audio, iluminación y energía permanecerán activos desde los ensayos previos hasta el cierre del último concierto del festival.

El line up

La primera jornada estará encabezada por Deftones, que regresan a Paraguay luego de quince años de su primera y única presentación en el país. El día también contará con la presencia del productor electrónico Skrillex, la banda de hardcore Turnstile y el grupo de rock alternativo Interpol, además de propuestas como Viagra Boys y una fuerte presencia de la escena nacional con Villagrán, Kuazar, Steinkrug, NOD y Nott Demian.

La segunda jornada tendrá como uno de sus momentos centrales la presentación de Sabrina Carpenter, quien se presentará por primera vez en Paraguay. El día también reunirá a artistas como Lorde, Doechii y la DJ surcoreana Peggy Gou, junto a Addison Rae y la banda mexicana The Warning. La jornada se completa con Six Sex, Aleshit y el proyecto local 411Y.

El cierre del festival estará a cargo de The Killers, que regresan al país después de ocho años. En esa misma jornada también se presentarán No Te Va Gustar, YSY A, Aitana, Él Mató a un Policía Motorizado y Yami Safdie, junto a los artistas paraguayos Supernova, Los Ollies y A Día de Júpiter.