Bandas en vivo y emprendedores locales se reúnen en una nueva edición de Embarcate

El Centro Cultural del Puerto de Asunción volverá a convertirse este sábado en punto de encuentro para la música, el arte y la producción creativa local con una nueva edición de Embarcate x El Barullo. La propuesta invita a recorrer el espacio del puerto desde la tarde hasta la noche, combinando feria cultural, conciertos en vivo y opciones gastronómicas en un entorno abierto frente al río Paraguay.

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La jornada comenzará a las 15:00 con la apertura de la feria de arte, diseño y artesanías, donde diversos emprendedores presentarán sus creaciones al público.

El recorrido incluirá propuestas elaboradas por Sonia Helion, con piezas de ñandutí; Noelia Pérez, con trabajos en macramé; y Yuliana Constantini, con ilustraciones. También participarán Martín Zeballos, con accesorios en cuero; Judith Villanueva, con accesorios; Laila Samudio, con cuadros y objetos decorativos; Ada Frutos, con prendas y accesorios; Luis Fernández, con accesorios; Carmen Díaz, con ilustraciones y diseños; y Evelin Barrios, con pinturas y dibujos.

Mientras el público recorre los puestos y disfruta del paisaje del río y el atardecer sobre el puerto, la programación musical del Festival El Barullo ofrecerá presentaciones en vivo de las bandas Astrea, Goian, Loktar, Hay Un Marciano En Tu Alfombra, Válvula, The Monkey Brick y Thabo. La grilla reúne propuestas de distintos estilos dentro de la escena nacional, consolidando un espacio para la circulación de proyectos musicales emergentes y consolidados.

Durante toda la jornada también habrá opciones gastronómicas que acompañarán la actividad cultural, entre ellas asaditos, hamburguesas a la parrilla y choripán, además de los raspados de Michi Raspados como alternativa dulce para el cierre de la tarde.

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Embarcate – Tardes Culturales en el Puerto forma parte de una iniciativa impulsada por la Secretaría Nacional de Cultura que busca reactivar el Puerto de Asunción como un espacio de encuentro ciudadano. A través de propuestas artísticas abiertas al público, el programa promueve el acceso a la cultura y el fortalecimiento de la vida cultural en el centro histórico de la ciudad.