“Contar el arte” y exposiciones para disfrutar este miércoles en Asunción

La Fundación Texo pondrá este miércoles en marcha una nueva edición del ciclo de entrevistas abiertas “Contar el arte”, en el marco de la celebración de su décimo aniversario.

El programa se pondrá en marcha con la DJ y productora de música electrónica Victoria Mussi, quien presentará la “Cartografía sonora de Asunción”.

La charla se llevará a cabo en el local de la Fundación Texo para el arte contemporáneo (Paraguarí 852), a partir de las 19:00.

La actividad será presentada por la Fundación Itaú, con el apoyo de Texo. La entrada será libre y gratuita.

Muestra de ganadores del Premio Fábrica

Este miércoles 29, de 18:30 a 21:30, también se realizará la inauguración de la muestra de los ganadores del Premio Fábrica, otorgado el año pasado en el marco de la Feria de Arte Oxígeno.

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Ángel Barreto y David Ocampos presentarán sus obras en esta exposición que se llevará a cabo en Fábrica Galería de Arte (Sargento Martínez 271 e/ Telmo Aquino y Abente Haedo), bajo la curaduría de Osvaldo Salerno.

El Premio Fábrica es otorgado desde el año 2018 y ofrece a sus ganadores la oportunidad de realizar una exposición individual en la citada galería, con el seguimiento curatorial de Salerno.

Al elegir a los ganadores, el director de la galería afirmó que decidió seleccionar a los artistas a partir de un guion curatorial. “Un artista maduro, como David Ocampos que maneja una técnica compleja como la fundición en bronce, y un fotógrafo con Ángel Uriel Barreto. Me pareció interesante para hacer una muestra en conjunto”, expresó en su justificación.

Claudia Casarino en Casa Mayor

“Después vino el silencio de todos los árboles” se denomina la muestra de la artista paraguaya Claudia Casarino, que será habilitada este miércoles 29 a las 19:30 en Casa Mayor Galería de Arte (Malutín 263).

La muestra presentará una gran instalación de arte textil, que caracteriza a la obra de Casarino, acompañada por pequeños dibujos en torno a reflexiones de cómo nos vinculamos a la naturaleza y dónde queda la memoria cuando la ciudad va adquiriendo otras formas.