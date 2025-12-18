Fundación Texo presentó el libro “Contar el Arte 3”

Este nuevo volumen reúne entrevistas y conversaciones con destacadas figuras del arte contemporáneo paraguayo como Adriana Ortiz, Arami Ullón, Bettina Brizuela, Bianca Orqueda, José Cubilla, Juan Carlos Maneglia, Tana Schémbori, Maricarmen Sequera, Omar Mareco, Osvaldo Salerno, Paula Rodríguez, Rocío Robledo, Sebastián Peña Escobar y Ticio Escobar.

Con esta publicación, Fundación Itaú y Fundación Texo fortalecen su compromiso con la cultura paraguaya y la construcción de un archivo invaluable para las futuras generaciones.

El libro “Contar el Arte 3” ya se encuentra a la venta y puede reservarse a través de la página de Instagram de @fundaciontexo. El precio de cada ejemplar es G. 100.000.