Rolfi Gómez llevará al ICPA repertorio de Bach, Chopin y Mangoré y Glass

El concierto se realizará este martes 29 de abril, a las 20:00, en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA), ubicado en Juan de Salazar 310, en Asunción, con acceso libre y gratuito, sujeto a la capacidad del espacio.

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En el marco del ciclo “Emotional Piano”, Rolfi Gómez presentará en vivo su interpretación del “Preludio en Do menor” de Agustín Barrios, en una versión que incorpora arreglos originales para cuerdas realizados por el maestro Federico Rodríguez, así como una adaptación para acordeón a cargo del propio pianista. Esta propuesta se inscribe en una línea de trabajo que busca relecturas instrumentales de obras vinculadas al repertorio académico.

El programa del concierto incluirá además un recorrido por composiciones de Frédéric Chopin, Johann Sebastian Bach y Philip Glass, junto con piezas del propio Gómez. La selección propone un diálogo entre distintos períodos y lenguajes musicales, integrando obras de tradición clásica con expresiones más recientes dentro del repertorio pianístico.

La actividad forma parte de una serie de presentaciones que exploran la relación entre el piano y otros formatos instrumentales, en un contexto de acceso abierto al público y con una propuesta orientada a la diversidad estética. Cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec).