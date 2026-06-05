Flou recorre en vivo el “Lado B” de su repertorio este sábado en Vöudevil

La banda Flou, que estará hoy en el entretiempo de la despedida de la Albirroja en el Estadio Defensores del Chaco, llegará mañana al escenario de Vöudevil Venue (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos) para presentar en vivo su “Lado B”.

Este concierto promete revisitar canciones y momentos menos habituales de su repertorio, además de incluir algunos de los clásicos más representativos de la banda como “A tu lado”.

La agrupación, que en diciembre pasado ofreció un show conmemorativo por sus 25 años de carrera, apunta en este show a mostrar otra faceta de su identidad musical, apostando a un formato más cercano y a un recorrido distinto por su catálogo de canciones.

La banda está integrada por Walter Cabrera (voz), Federico Wagener (bajo), Bruno Ferreiro (guitarra) y Guille Gayo (batería).

A lo largo de su trayectoria ha publicado cinco álbumes de estudio: “Ataraxia” (2003), “Tácito” (2006), “Tanto y Nada” (2010), “Universo Inverso” (2015) y “Encuentros Únicos” (2021). También cuenta con materiales en vivo y versiones especiales.

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Horario y entradas para el show de Flou

Los accesos se habilitarán a las 21:00 y el inicio del show está previsto para las 22:00. Las entradas están a la venta a través de Tuti (www.tuti.com.py). En fase de Preventa 2 tienen un costo de G. 96.300.