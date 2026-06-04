Paraguay se despide ante su gente en el último amistoso previo al Mundial

La selección paraguaya afrontará ante Nicaragua el cierre de su fase de preparación de cara al Mundial 2026, en un encuentro que —más allá del resultado— aparece cargado de sentido simbólico: una suerte de saludo final de la delegación albirroja ante el público local. El encuentro está marcado para las 19:15, en el estadio Defensores del Chaco, que tendrá un lleno total.

Alfaro prioriza el “mejor once” pese al debate público

De acuerdo con el reporte del periodista de ABC Cardinal, Jorge Izquierdo, el seleccionador Gustavo Alfaro alineará lo mejor que tiene. La postura contrasta con una parte de la opinión popular que sugería administrar cargas y guardar futbolistas pensando en los partidos de la Copa del Mundo. La lógica del entrenador se apoya en las ideas de competir con la máxima seriedad posible y responder al público que acudirá al estadio para ver a los nombres que representarán al país en su regreso a un Mundial.

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El partido ante Nicaragua se juega además bajo un marco histórico ineludible. Paraguay volverá a la Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia, un dato que incrementa notablemente la expectativa alrededor del plantel y explica el carácter casi ceremonial con el que se vive este último examen ante su gente en Asunción.

Romero Gamarra, la apuesta para ordenar la salida desde el fondo

En el plano estrictamente deportivo, Alfaro afronta una sola ausencia relevante en la plantilla: Damián Bobadilla. El mediocampista del São Paulo se recupera de una “leve molestia muscular” y, según explicó el propio entrenador en conferencia de prensa, se espera que comience a trabajar a la par del grupo desde el próximo domingo. Esta baja obliga a retocar el mediocampo, pero no altera —al menos en intención— la continuidad del bloque con el que Paraguay viene construyendo su ciclo.

La vacante que deja el canterano de Cerro Porteño será cubierta por Alejandro Romero Gamarra, señalado como el organizador del juego para este compromiso. El plan asigna una tarea específica: conducir la salida limpia desde abajo, una faceta que conoce el mediapunta, para articular a un equipo que pretende progresar con pelota dominada y evitar el juego directo como única vía. El entrenador confirmó su nombre entre las piezas del once, mientras que el resto del equipo mantendría la base del proceso clasificatorio.

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El arco, entre continuidad y discusión: seguirá “Gatito” Fernández

Otro punto destacado es la elección del arquero para este duelo de preparación. Roberto Junior Fernández será titular, aun cuando el debate sobre quién debería adueñarse del arco paraguayo en el Mundial continúa abierto y generando conversación alrededor del equipo. La decisión podría funcionar como una señal de confianza en un puesto que se suele definir con jerarquías y liderazgos, virtudes que el “Gatito” supo forjar en las Eliminatorias.

Para cerrar este proceso preparatorio, el equipo albirrojo para medir a los centroamericanos estaría integrado por: Roberto Junior Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Diego Gómez, Alejandro Romero Gamarra, Andrés Cubas y Miguel Almirón; Julio Enciso y Antonio Sanabria.