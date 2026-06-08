Camilo regresa a Paraguay en octubre: fecha, lugar y cómo conseguir las entradas

El artista colombiano Camilo retornará a Paraguay el próximo mes de octubre en el marco de su gira Camilo Worldwide Tour 2026. El responsable de éxitos como “Vida de rico” y “Una vida pasada” se presentará nuevamente en el SND Arena.

Para el 23 de octubre está marcado el concierto del cantante y compositor, seis veces ganador del Latin Grammy, que estará enmarcado en la gira que comenzará el próximo 13 de junio en Tenerife, España.

Con sus letras vulnerables y cercanas, el artista casado con Evaluna Montaner, construyó su carrera y su comunidad sobre la filosofía: El amor como revolución.

Lea más: Camilo y Evaluna, ¡encantados con el tereré y el mbeju!

En este encuentro con su “tribu” de Paraguay, Camilo presentará los éxitos de toda su carrera y también nuevas canciones que serán parte de su quinto álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para este año.

¿Dónde se consiguen las entradas?

La productora G5Pro anunció que las entradas estarán a la venta a partir de este martes 9 de junio en Ticketea, en una preventa exclusiva para clientes de un banco, con precios que van desde G. 210.375 + cargo por servicio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La venta general estará habilitada a partir del miércoles 10 a las 11:00, con precios que irán desde G. 247.500 + cargo por servicio.

El concierto de Camilo será apto para todo público. Al ser un evento de capacidad limitada, todos los asistentes deberán abonar su ingreso.