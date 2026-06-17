“Sinfonía de película”: la OSN y Andrea Valobra protagonizarán una gala solidaria

Bandas sonoras de diversas películas sonarán el próximo 23 de julio en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) en la gala “Sinfonía de película”. Bajo la dirección del maestro Ernesto Estigarribia Mussi, la OSN presentará emblemáticas composiciones.

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El concierto sinfónico es organizado por la Fundación Florencia con el objetivo de recaudar fondos para seguir apoyando a niños con pérdida auditiva y a sus familias.

Francisco “Tachi” Cazal, director ejecutivo de la fundación, señaló que desde hace 7 años están trabajando para ofrecer implantes cocleares y audífonos, para que estos niños y niñas puedan “tener acceso a la audición, como así también desarrollar el habla y el lenguaje”.

“La fundación trata de enfocar sus esfuerzos en tres áreas específicas. Lo primero es la importancia de la detección temprana de la pérdida auditiva de los niños, al nacer específicamente”, detalló.

Añadió que, en segundo lugar, está la provisión de tecnología a través de los implantes o audífonos, con un apoyo integral. “No solamente apoyamos con la tecnología, sino también con el seguimiento terapéutico que es la parte quizás más sensible de todo el proceso, hasta que el niño aprenda a hablar”, acotó.

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El tercer pilar del trabajo de la Fundación Florencia es la capacitación, tanto para las familias de los niños con hipoacusia, como para los profesionales fonoaudiólogos.

“Muchas familias se acercan a la fundación, cada vez nos conocen más y necesitamos recursos para llegar a apoyar a un mayor número de personas”, remarcó Cazal.

Destacó además que, gracias a una alianza con la Orquesta Sinfónica Nacional, esta gala solidaria “se ha convertido en un evento anual, solidario, de inclusión y también de calidad artística”.

María Victoria Sosa, directora general ejecutiva de la OSN, afirmó que la orquesta y la Fundación Florencia comparten “el eje del acceso al mundo de los sonidos”.

“Es un honor, no solamente por la causa tan noble, sino por el compromiso tan profundo que tiene esta joven y novel fundación”, expresó y destacó que este es el tercer año en que están trabajando juntos.

Subrayó además la posibilidad de poder sensibilizar a través de la música, del arte, aportando a esta causa. Remarcó que el concierto será dirigido por el maestro Ernesto Estigarribia Mussi, quien es director principal invitado de la OSN.

“La gente va a tener la posibilidad de escuchar un conciertazo de altísimo nivel y de sumar su granito de arena a la causa”, remarcó.

El director paraguayo Ernesto Estigarribia, quien actualmente está al frente de las orquestas sinfónicas Sheboygan y Mankato en los Estados Unidos, dirigirá este concierto presentando los arreglos originales de las bandas sonoras.

Estigarribia afirmó sentirse honrado con esta invitación de la OSN y muy conmovido por la sinergia que se genera entre las dos organizaciones, afirmando que comparte también la misión de ambas.

En cuanto al programa, señaló que tienen previsto ofrecer un repertorio de bandas sonoras de distintos filmes. Varias de ellas son obras del reconocido compositor estadounidense John Williams.

“Es un excelente compositor que gracias a la vida está aún entre nosotros y nos sigue complaciendo con increíbles composiciones. John Williams es el genio detrás de bandas sonoras como ‘Harry Potter’, ‘La guerra de las galaxias’, ‘E.T.’, ‘Mi pobre angelito’ y puedo seguir nombrando docenas y docenas más”, remarcó.

Estigarribia anticipó que también se podrán escuchar composiciones de Lalo Schiffrin, Hans Zimmer y de otros compositores. Algunas de las obras contarán con la voz de Andrea Valobra.

“Estamos muy emocionados de presentar este concierto. De ver a nuestra fabulosa orquesta brillar con todas increíbles partituras y ofrecer al público presente que sea una noche conmovedora, que sea una noche de reflexión, de pensar de que juntos somos más fuertes”, subrayó.

El maestro Ernesto Estigarribia Mussi también anunció que el repertorio incluirá la obertura de la opereta “Candide”, de Leonard Bernstein; que forma parte de la película “Maestro”, inspirada en la vida del célebre compositor y director de orquesta estadounidense.

¿Dónde se venden y cuánto cuestan las entradas?

Las entradas para la gala sinfónica ya están a la venta a través de Ticketea. Los precios y sectores son: