Purahéi Soul vuelve al país tras emocionar al mundo con el himno paraguayo

Jennifer Hicks y Miguel Narváez regresaron al país antes del mediodía, todavía con la emoción a flor de piel tras interpretar el Himno Nacional Paraguayo durante el debut de la selección paraguaya en el Mundial 2026.

A su llegada, ambos artistas relataron la intensidad de una experiencia que describieron como inolvidable y que, según afirmaron, representó una oportunidad para mostrar al mundo el talento y la cultura paraguaya.

“Yo sentía que se me iba a escapar el corazón, pensaba en mi mamá y en mi papá. Estamos muy felices, sentimos que fue increíble estar ahí. Fue una demostración también de que como país somos capaces de presentar cosas dignas de admirar ante el mundo”, expresó Jennifer desde el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

Lea más: Purahéi Soul tras su presentación en el SoFi Stadium: “Estamos orgullosos de nuestro vestuario”

La cantante también aprovechó para reconocer el trabajo de las artesanas que participaron en la confección del vestuario utilizado durante la presentación. “Abrazo a las artesanas de Yataity que bordaron nuestra camisa; triunfamos, amigas”, manifestó sonriendo.

Los nervios antes de cantar en el SoFi Stadium

Miguel Narváez confesó que la ansiedad fue una de las emociones predominantes durante las horas previas a la presentación. “Muchísimo. No se imaginan cuánto. No podíamos dormir de la ansiedad, prácticamente era una necesidad de ir a cantar ya. Practicamos el himno en la cancha, nos aseguramos, repetimos varias veces. Cuatro veces”, relató.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El artista sostuvo que la actuación representó una conquista para todo el equipo que trabajó en el proyecto. “Para nosotros se siente como un golazo. Mucha gente no creía en nosotros, no confió en nosotros. Nos fuimos a hacer nuestro trabajo, lo que mejor sabemos hacer. Estamos muy orgullosos de nuestro vestuario, de nuestro equipo, de lo que somos”, afirmó haciendo alusión a las críticas recibidas antes del show.

Lea más: Purahéi Soul en el Mundial: “Estamos ensayando cada nota, cada pronunciación del himno”

Emocionantes encuentros con celebridades

Además de la emoción del espectáculo, ambos tuvieron la oportunidad de compartir espacios con reconocidas figuras internacionales. “Yo me crucé con Justin Bieber”, contó Jennifer Hicks, visiblemente emocionada.

Por su parte, Miguel reveló que varias celebridades se acercaron para felicitarlos después de la presentación. “A Jenni le felicitaron Paris Hilton y David Beckham. Katy Perry admiró mucho el vestuario, dijo que le gustó cómo cantamos”, señaló.

Asimismo, destacó que fue especialmente significativo compartir el detrás de escena con artistas de talla mundial. “Fue un momento muy emotivo compartir el vestuario con Anitta, con Katy Perry”, comentó.

Defienden la presentación y nuevos proyectos

Jennifer también respondió a las críticas que surgieron antes de la actuación y aseguró que el trabajo fue realizado con respeto hacia el pueblo paraguayo. “Queremos decirle a la gente que se preocupó y no confió, que lo hicimos con todo el amor del mundo, que tuvimos mucho cuidado, tuvimos en cuenta todas las opiniones aunque no lo crean, para hacerlo con el mayor de los respetos que se merece el pueblo paraguayo”, expresó.

Lea más: Purahéi Soul partió rumbo a Estados Unidos: ¿himno en guaraní y atuendo artesanal?

La cantante adelantó además que el dúo se encuentra preparando nueva música con la intención de proyectar el talento paraguayo en el exterior.

“Se viene un discazo que estamos preparando. Queremos hacer una carrera para mostrar internacionalmente el trabajo que sale de Paraguay. Es una previa perfecta para el año que veníamos preparando para Purahéi”, anunció.

Antes de despedirse, Jennifer agradeció el apoyo recibido durante los últimos días. “Los queremos mucho”, concluyó.