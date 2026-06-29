El legado de Hermeto Pascoal será celebrado en Asunción a 90 años de su nacimiento

El concierto “Homenaje a Hermeto Pascoal” se realizará este martes 30 de junio, a las 20:00, en el Teatro Tom Jobim de la Embajada de Brasil (Eligio Ayala esquina Perú), con acceso libre y gratuito hasta completar la capacidad de la sala. La propuesta es organizada por el Instituto Guimarães Rosa de la Embajada de Brasil en conjunto con la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay (OSN).

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Considerado una de las personalidades más innovadoras de la música brasileña y un referente de la creación musical contemporánea, Hermeto Pascoal desarrolló durante más de siete décadas una obra que trascendió géneros y fronteras.

Multiinstrumentista, compositor y arreglador, construyó un lenguaje propio en el que confluyeron la música popular brasileña, el jazz, la improvisación y la experimentación sonora, convirtiéndose en una influencia decisiva para generaciones de músicos en todo el mundo.

Nacido el 22 de junio de 1936 en el estado brasileño de Alagoas, Pascoal fue reconocido internacionalmente por su capacidad para extraer sonidos y ritmos de los objetos más inesperados, lo que le valió el apodo de “el hechicero de los sonidos”. A lo largo de su trayectoria colaboró con figuras como Miles Davis, quien llegó a interpretar composiciones suyas, y consolidó una obra singular que continúa siendo estudiada e interpretada en distintos escenarios del mundo.

Paraguay tuvo la oportunidad de recibir a Hermeto Pascoal en una única ocasión. Fue en 2017, cuando se presentó en el Festival Asujazz, realizado en el Complejo Textilia. Aquella actuación quedó registrada como uno de los momentos más recordados del encuentro.

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En su cobertura del concierto, ABC describió la presentación como un despliegue de creatividad y espontaneidad: “El plato fuerte de la noche fue Hermeto Pascoal. La aclamación a su entrada fue instantánea. Su show fue pura fuerza. Luego, apoyado en la genialidad de sus músicos, presentó una fusión de ritmos brasileños. Hermeto se paseaba y bailaba, y tuvo la oportunidad de sacar sonidos de dos cerditos de goma, una pava con agua y un cuerno, y de cantar con el público”, recogía la reseña.

El homenaje previsto para este martes estará a cargo del Ensamble Fusión de la Orquesta Sinfónica Nacional, que interpretará algunas de las composiciones más representativas del artista brasileño. El repertorio buscará recorrer la riqueza rítmica, armónica y melódica de una obra que, incluso después de la muerte de su creador en septiembre de 2025, continúa inspirando a músicos, compositores y oyentes alrededor del mundo.