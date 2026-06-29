Vídeo: “Red Card”, la canción de Tiscore inspirada en la expulsión de Miguel Almirón

El regreso de la Albirroja al Mundial no solo ha motivado a artistas nacionales a componer canciones de aliento a la selección. La polémica expulsión de Miguel Almirón, en el partido de Paraguay ante Turquía, también ha servido de inspiración para el DJ y productor alemán Tiscore.

“Red Card” (tarjeta roja) se denomina el nuevo sencillo de este artista de música electrónica, que llegó el pasado jueves a las plataformas digitales con dos versiones, una de 1:55 minutos y otra, más extendida, de 2:52.

Según publicó Tiscore en su cuenta de Instagram, el audio del árbitro salvadoreño Iván Barton anunciando la expulsión al jugador de Paraguay sonaba como “una rave clandestina a las 4 de la mañana”, por lo que creó un beat a partir de dichas palabras.

“Este es tu referí hablando y quiero que escuches. Si rompés mis reglas, vas a ser sancionado. Soy el jefe en el campo de juego y en la pista del baile”, señala al comienzo la canción.

La letra agrega “luego de la revisión, el número 10 de Paraguay se cubrió la boca. La decisión es tarjeta roja”, antes de que el beat explote con mucha energía.

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El primer vídeo de Tiscore presentando el primer adelanto de “Red Card” ya suma más de 648.000 likes en Instagram. El DJ y productor agradeció el apoyo, por lo que el jueves lanzó este sencillo que ya suma 97.000 reproducciones en Spotify.

¿Quién es Tiscore?

Tiscore es un DJ y productor de música electrónica que tiene su base en la ciudad de Berlín, Alemania. Según destaca su sitio web, ha colaborado con reconocidos artistas internacionales como Timmy Trumpet y Dimitri Vegas & Like Mike.

Sus producciones han alcanzado varios reconocimientos, sumando más de 300 millones de streams a nivel global. También ha llevado su set a importantes clubes y festivales como Airbeat One y Ruhr In Love.